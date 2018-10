Ismael Santos se cuela en la élite Ismael Santos, con su plata en Barcelona. / LVA El culturista avilesino logra la medalla de plata en el prestigioso Arnold Classic Europe SANTY MENOR Avilés Martes, 2 octubre 2018, 04:39

Ismael Santos (Avilés, 1989) ha dado un paso de gigante en su carrera deportiva. Dominador incontestable de su categoría en Asturias, y con muy buenas actuaciones a nivel nacional, el pasado fin de semana tocó el cielo con las manos al colgarse la medalla de palta en el prestigioso Arnold Classic Europe, una de las competiciones internacionales con más nivel y repercusión mediática al ser Schwarzenegger su organizador y principal impulsor.

«Esta medalla significa mucho para mí», reconoce el avilesino de 29 años. «Llevaba más de dos años preparándome para este campeonato y cuando te ves en el podio y ves la medalla sientes que todo el esfuerzo invertido ha valido la pena». En ese sentido, recuerda que «han sido muchas horas de entrenamiento, de esfuerzo, de levantarte a las seis de la mañana para hacer cardio, sacrificar muchas cosas, la dieta... pero todo cobra sentido cuando consigues algo como esto».

Ismael se ha dejado el cuerpo y la mente en el gimnasio avilesino en el que trabaja, Eurogym, con un único objetivo en mente que ha cumplido con creces. «Según iba pasando eliminatorias me lo iba creyendo más, hasta el punto de rozar el oro. Quedamos tres chicos en la ronda final y me quedé muy cerca. Pero no hay que se avaricioso», sonríe. «Todo el mundo va al Arnold muy preparado con el objetivo de hacerlo bien en una competición internacional y tengo que darme con un canto en los dientes».

El atleta avilesino define el culturismo como «un deporte que muchas veces es amargo, pero cuando consigues cosas como esta merece la pena». Ahora, después de disfrutar con familia, amigos y compañeros de Eurogym del éxito, pone la vista ya en nuevos retos. «En noviembre es el Campeonato de España, y, mientras que siempre suele ser en Benidorm y lugares del sur, este año tendrá lugar en Pola de Siero, así que allí estaré», adelanta.

Perseverancia y ambición

Después del nacional, en su mente está centrarse en competiciones internacionales para «intentar hacerme un hueco entre los mejores». Lo cierto es que ya lo ha hecho, un año después de conseguir la cuarta posición en la Copa de España de Mens Physique +178 centímetros y un bronce y otro cuarto puesto en el Open Classic Musclepower de San Sebastián.

Ismael, con pasado como trompetista en varias orquestas a nivel nacional, disfruta ahora de su otra gran pasión, dentro y fuera del mostrador del Eurogym, prácticamente su casa, donde entró siendo un adolescente para convertirse en uno de los mejores culturistas de España. Todo ello, sin padrinos ni patrocinadores, fruto del esfuerzo y la pasión por un deporte que requiere una disciplina digna de auténticos espartanos.