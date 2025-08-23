Jesús Garmendia se encumbra en el GP Oro del CSN5* en el Chas

La prueba más importante del CSN5*, disputada este sábado en las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas), tuvo un sabor descafeinado. El Gran Premio Liga ... Oro, Trofeo Fundación Caja Rural de Gijón, sobre 1.50, finalizó con solo un binomio de los 37 que salieron a pista sin penalidad dentro del tiempo establecido. El donostiarra Jesús Garmendia y 'Caramel Blue PS' se llevaron la victoria en la séptima sede de la Liga Nacional de Saltos con un excelente recorrido sobre los 13 obstáculos y 16 esfuerzos que diseño Eduardo Álvarez Estrada.

El diseño del jefe de pista dejó muchos binomios sobre el camino con un derribo en el recorrido. En total fueron 9 binomios los que se quedaron con la miel en los labios. Entre estos con una penalidad en su resultado estuvieron el jinete gallego Javier González Fraga, con 'Sonic JFG', y el madrileño Luis Mateos, con 'Chamant de Biolley', que se subieron al podio en la segunda y tercera posición, respectivamente.

El cuadro de honor de la prueba lo completó el seleccionador español de menores, Ricardo Jurado, y la joven promesa avilesina Pablo Santiago Artime. Una última prueba grande del circuito de verano del Chas que dejó la sensación agridulce por el alto nivel de exigencia con el que diseñó el jefe de pista gijonés Álvarez Estrada la prueba.

En el Gran Premio Liga Plata, Trofeo Securitas Direct, sobre 1.40, se registró la victoria aplastante del vasco Kevin González de Zárate sobre el veloz 'Helsinki', con doble cero y un tiempo de 34.57 segundos. Un gran premio con un primer recorrido de 13 obstáculos y 16 esfuerzos al cual consiguieron finalizar sin penalidad 13 binomios de las 65 salidas a pista producidas.

En el desempate al cual el ganador accedía con dos caballos, el primero en marcar un tiempo peligroso fue el jinete de Olona Stables Pello Elorduy. El vasco, con un excelente recorrido, con un recorte soberano entre el obstáculo 2 y 3 del desempate y con un galope medio, ponía el tiempo en 36.11 segundos. Ese tiempo hizo a los binomios que le precedían salir a arriesgar. El primero que le arrebató el primer puesto fue el binomio ganador, que realizaba el mismo recorrido que Pello, pero imprimía un fuerte ritmo desde el inicio, unido a una galopada excelsa para afrontar el último obstáculo. De ahí al final fue un querer y no poder de los binomios que salieron a pista, siendo el más cercano a Kevin el de Pola de Siero formado por Julio Arias Cueva y 'Gringo des Forets', que se quedaban a un segundo y treinta centésimas del binomio ganador. Este resultado permitía por segundo día consecutivo quedar en segunda posición y meterse en medio de Kevin y Pello.