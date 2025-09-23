Jesús Simón, entrenador del Pasek Belenos: «Tenemos trabajo pendiente»

El Pasek Belenos sacó adelante el siempre difícil debut liguero ante su público el pasado domingo en el Muro de Zaro. El equipo de ... Jesús Simón, en el primer encuentro para el argentino como responsable técnico del cuadro avilesino, tuvo que esperar hasta el último tramo del encuentro para certificar sus primeros cuatro puntos en esta DHB Élite ante un recién ascendido como el Recoletas Salud Fénix de Zaragoza, rival serio, que dio más guerra de lo esperado.

El choque solo se clarificó para los locales tras la consecución del único ensayo de la tarde, anotado por Ismael, para un Pasek Belenos que, junto con las conversiones a palos de Brais y un par de buenas rupturas de Indy Mulot, sirvieron para apuntalar el triunfo por 16 a 9 contra un equipo aragonés que bajó un peldaño en el aspecto físico en los últimos minutos.

Jesús Simón analizaba así el arranque de esta campaña 2025-26: «Tengo dos impresiones bastante marcadas. Una, la de la primera parte, en la que la actitud considero que fue la adecuada pero no encontramos la compenetración los unos con los otros en el campo. Quisimos ir hacia adelante, creo que tuvimos un rendimiento aceptable en touches y melés, obtuvimos balones pero no estuvimos acoplados como equipo como para puntuar con facilidad», comentó.

Después, en la segunda parte, «hablamos en el vestuario y le dimos una vuelta a lo que estábamos haciendo. En esta segunda parte tiramos más de juego táctico al pie para meter al rival en alguna situación con más presión dentro de su campo. Con esto creo que ya encontramos más situaciones para ir sumando aunque fuese de tres en tres. Finalmente enganchamos una buena combinación con ese ensayo y, a partir de ahí pudimos sacar el partido con los golpes de castigo a palos», repasó el preparador blanquiazul.

Aun así, «nos llevamos pendiente mucho trabajo de recuperación y de campo, según los puestos, para esta semana con la mirada puesta ya en el viaje y partido del domingo en Valencia contra Les Abelles».

Así, los blanquiazules preparan ya el primer desplazamiento largo de la campaña para enfrentarse este próximo domingo a las 13 horas horas a un viejo conocido como el Fibra Valencia Les Abelles, que cayó en esta primera jornada liguera en Hernani por un resultado de 27 a 17.