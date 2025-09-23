El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Simón sigue el partido frente al Fénix de Zaragoza. Paloma Ucha
Rugby

Jesús Simón, entrenador del Pasek Belenos: «Tenemos trabajo pendiente»

El técnico blanquiazul se estrenó con victoria ante el Fénix de Zaragoza y destaca la mejora del equipo tras el paso por vestuarios

Rodrigo

Avilés

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

El Pasek Belenos sacó adelante el siempre difícil debut liguero ante su público el pasado domingo en el Muro de Zaro. El equipo de ... Jesús Simón, en el primer encuentro para el argentino como responsable técnico del cuadro avilesino, tuvo que esperar hasta el último tramo del encuentro para certificar sus primeros cuatro puntos en esta DHB Élite ante un recién ascendido como el Recoletas Salud Fénix de Zaragoza, rival serio, que dio más guerra de lo esperado.

