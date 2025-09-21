El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una jugada del encuentro entre Pasek Belenos y Fénix Zaragoza en el Muro de Zaro. Paloma Ucha
Rugby

El Pasek Belenos se estrena con victoria en División de Honor Élite frente al Fénix de Zaragoza

El equipo avilesino salió airoso de un partido competido y trabado en el Muro de Zaro

Rodrigo

Avilés

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:41

Debut difícil pero con triunfo para el Pasek Belenos en el Muro de Zaro ante el Fénix de Zaragoza (16-9) en el estreno ... liguero del equipo en División de Honor Élite. La falta de rodaje y un rival, nuevo en la categoría pero sobrado de nivel, pusieron las cosas muy cuesta arriba a unos blanquiazules sin soluciones en la parcela ofensiva. Las defensas se impusieron hasta el punto de hacer peligrar la consecución del primer ensayo de la campaña.

