El Pasek Belenos se estrena con victoria en División de Honor Élite frente al Fénix de Zaragoza

Debut difícil pero con triunfo para el Pasek Belenos en el Muro de Zaro ante el Fénix de Zaragoza (16-9) en el estreno ... liguero del equipo en División de Honor Élite. La falta de rodaje y un rival, nuevo en la categoría pero sobrado de nivel, pusieron las cosas muy cuesta arriba a unos blanquiazules sin soluciones en la parcela ofensiva. Las defensas se impusieron hasta el punto de hacer peligrar la consecución del primer ensayo de la campaña.

Partido táctico con pocos balones por parte y parte en sus respectivas zonas de 22. Los golpes de castigo chutados a palos fueron la tónica dominante en una primera mitad poco vistosa. Demasiados balones en zonas frías. Siepe, el medio melé aragonés, despachó una primera hora de partido espectacular, plena de criterio a la mano y acierto al pie. El 3 a 6 con el que se llegaba al descanso ponía de manifiesto lo igualado de una contienda en la que el Fénix desperdició dos claros ovales de ensayo debido a la precipitación de su delantera.

El paquete visitante no supo posar en zona de marca avilesina con todo hecho. Esos puntos no conseguidos, a la postre, resultaron ser la tumba de los visitantes. El Fénix arrancó la segunda parte dominando pero el empuje no le duró lo suficiente. Un nuevo golpe de castigo abría brecha para los visitantes con el 3 a 9 pero, a partir de ahí, el color del choque ya fue blanquiazul. El Pasek Belenos, con más oficio que brillantez, volvió para sacar el partido adelante. Indy Mulot pasó a dirigir el cotarro desde el nueve local y las tornas cambiaron.

Pasek Belenos Gastón, Silvestre, Bravo, Tapia, Santa Cruz, Jake, Luca, Bernie, Indy, Brais, Ismael, Iose, Dopico, Cao y Varela. También jugaron Castro, Cladera, Abraham y Rumen. 16 - 9 Salud Recoletas Fénix Vega, Martín, Soria, Santi, Carrascosa, Marugán, Abadía, Morote, Siepe, Escolá, Lolo, Gullota, Castex, Traña y Theo. También jugaron Brizuela, Bradazón, Luis, Osaretin y Gerico Secuencia de marcador 0-3, 0-6, 3-6 (descanso), 3-9, 8-9, 10-9, 13-9 y 16-9.

Árbitro Álvaro García, del Colegio Madrileño.

Campo Muro de Zaro. 500 espectadores.

Un par de salidas inteligentes colándose por el entramado defensivo rival a la hora de abrir el balón y todo cambió. El Pasek Belenos ensayó, el único de la tarde, por medio de Luca Mattia, para alivio de la afición. Además, Brais enganchó una buena transformación colocando a los blanquiazules por primera vez por delante en el tanteador, (10-9), a falta de 20 minutos. La grada entró en ebullición apuntalando la causa local en el momento decisivo del encuentro.

Al Fénix le faltó fuelle. Su buen criterio ofensivo se vio lastrado por demasiados errores en el manejo del oval, circunstancia que el Pasek Belenos aprovechó para asentarse en campo rival y ganar metros favorecido por su mejora en las melés en este segundo tiempo. Dos golpes de castigo bien convertidos por Brais amarraron el triunfo local en el último tramo del encuentro. En definitiva, buenos cuatro puntos visto lo visto con un Pasek Belenos que tiene que dar más con el paso de las jornadas.