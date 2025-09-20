Rugby para todos en Avilés

Finalmente en el Muro de Zaro, y no en el Yago Lamela como estaba previsto en un principio, el Pasek Belenos organizó una jornada ... de puertas abiertas que recordó etapas pasadas en club y que resultó de lo más completa, a pesar de la amenaza de lluvia durante toda la jornada, que respetó hasta última hora.

Fue una tarde llena de actividades, diversión y rugby para toda la familia. El menú comenzó con una hora de oval en familia. Padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas disfrutaron de la práctica del rugby sin necesidad de experiencia previa, guiados por los monitores del club con el objetivo de pasarlo bien.

La media hora siguiente se dividió en dos actividades simultáneas. Por un lado, los presentes pudieron probar el rugby touch, una modalidad de rugby mixto sin contacto cada vez más en auge, pues elimina de la ecuación uno de los hándicaps del deporte, que son los golpes. Y por otro, el rugby inclusivo, un espacio para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar. En ese sentido, el club ya comenzó hace meses un proyecto para sacar un equipo inclusivo.

Los más pequeños se lo pasaron fenomenal experimentado con el oval.

Después llegó el turno de los veteranos. En un lado del campo, rugby máster para mujeres mayores de 35 años que quisieran descubrir el rugby; y en el otro los veteranos del club, que se abrieron a jugar con todos los interesados, proporcionando una experiencia intergeneracional en la que no faltaron las risas. Mientras, los más pequeños participaron en una gymkana rugbística creada para la ocasión.

El colofón a la fiesta, tras unos minutos en los que la lluvia hizo finalmente acto de presencia, aunque sin lograr echar por tierra el guión de la jornada diseñado por el club, fue un tercer tiempo con una paellada como protagonista. Después de tres horas de diversión sobre el césped del Muro de Zaro, era el momento en la grada de comentar la jugada y cerrar el día en comunidad de la mejor manera posible.