Nico Varela, al fondo con el bucal fuera, en el cuadrangular del pasado sábado en el Yago Lamela. Mario Rojas
Rugby

Nico Valera, jugador del Pasek Belenos: «Llego con mucha hambre de victorias»

El polivalente apertura argentino, uno de los fichajes del verano en el equipo avilesino, está llamado a ser uno de los líderes del ataque blanquiazul

Rodrigo

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:33

El Pasek Belenos se alzó el pasado sábado con el triunfo en el cuadrangular Villa de Avilés, disputado en el estadio Yago Lamela, ... afrontando esta semana las últimas sesiones preparatorias cara a recibir al Recoletas Salud Fénix de Zaragoza este domingo a las 12.30 en el Muro de Zaro de Llaranes.

