Nico Valera, jugador del Pasek Belenos: «Llego con mucha hambre de victorias»

El Pasek Belenos se alzó el pasado sábado con el triunfo en el cuadrangular Villa de Avilés, disputado en el estadio Yago Lamela, ... afrontando esta semana las últimas sesiones preparatorias cara a recibir al Recoletas Salud Fénix de Zaragoza este domingo a las 12.30 en el Muro de Zaro de Llaranes.

Las nuevas incorporaciones rayaron a buen nivel y se espera que, con el rodaje competitivo, el nivel general vaya subiendo lo suficiente como para dar guerra en la parte alta de la tabla en esta DHB Élite. El despliegue de recién llegados como Jake, Castro y Bernie, en la delantera, o el de Brais, como medio apertura, causó sensación, así como la actuación de Jackson Iose y Nico Varela como centros.

Este último, argentino, de 30 años, llega ya curtido en el rugby español, con una experiencia en compitiendo en la élite que le convierten en un claro referente para esta campaña en la tres cuartos blanquiazul. El 'Colorado' Varela comentó en el Quirinal sus primeras impresiones tras estas primeras semanas en el equipo: «Soy de Ituzaingó, Buenos Aires. Me formé en el club Esgrima y Gimnasia de Ituzaingó y luego, con el tiempo ya me vine a España en 2019, al Alcobendas, luego ya Fénix de Zaragoza, Akra Alicante y vuelta dos temporadas más en Alcobendas. Puedo desempeñar labores de apertura, centro o zaguero, sin problema», avanza.

«Conocía Asturias de visitarla en temporadas anteriores y me seducía la opción de venir a vivir aquí», reconoce

Sobre su fichaje, «mi llegada a Pasek Belenos se dio porque Asturias es una región que me encanta, la conocía de antes y, bueno, me pareció una buena oportunidad cuando recibí la llamada de Felipe Blanco, el presi. A ver qué tal se da vivir en el norte. Espero tener la posibilidad de asentarme bien en Avilés, centrarme a tope en los entrenamientos y, claro, también el Pasek Belenos está ahí arriba, con buen nivel en DHB Élite, me pareció una buena oportunidad».

El argentino segura que «me sedujo la opción y acá estoy. Tengo muchas opciones para realizar planes en la naturaleza a pocos minutos de la ciudad, eso me gusta, con muchas cosas a mano para hacer además del rugby. La recepción en el club está siendo buena. Creo que somos un grupo unido y con mucha hambre de victorias. Espero que seamos capaces de competir arriba en la clasificación de nuestro grupo en la liga y poder dar algún susto en la Copa del Rey. Jesús Simón imprime mucho ritmo en los entrenamientos, le pone muchas ganas y estamos sacando cosas positivas de cada sesión».

Desde la directiva y secretaría técnica se valora esta incorporación en los siguientes términos: «Estamos muy contentos de la incorporación de Nico Varela a nuestro equipo, es un jugador que puede jugar en varias posiciones, con una gran visión de juego, desequilibrante, además de tener una buena defensa. Creemos que nos ayudará mucho en nuestro juego de ataque».

Del mismo modo, aseguran que «estamos ilusionados porque acepte el reto de estar con nosotros en Avilés tras haber estado en Alcobendas, un equipo de División de Honor. Nico vendrá también para entrenar en la escuela, algo en lo que ya tiene experiencia, y con muchas ganas de empezar la temporada. Estamos totalmente convencidos de que es un jugador que nos aportará muchísimo y que dará muchas alegrías a los aficionados del Pasek Belenos». El equipo se prepara a las órdenes de Jesús Simón para comenzar con buen pie la temporada el domingo.