El Pasek Belenos se lleva el cuadrangular Villa de Avilés frente al Real Oviedo

Arrancó el Pasek Belenos con la presentación ante su público dentro del cuadrangular Villa de Avilés, disputado junto con el equipo sub 23 denominado ... Pasek Asturias tras el acuerdo de filiación entre avilesinos y gijoneses, Real Oviedo y Gijón RC-Universidad de Oviedo.

También se presentó ante la afición blanquiazul el nuevo técnico, Jesús Simón, en un Yago Lamela que contabilizó 200 espectadores. Los últimos fichajes del cuadro avilesino ya están aquí, destacando Jake y Bernie, por diferenciarse de la habitualidad argentina.

Así, el primer quince de esta temporada para este torneo de puesta a punto cara al próximo comienzo de liga el domingo 21 ante el Fénix de Zaragoza en el Muro de Zaro fue el siguiente: Bravo, Cladera, Gastón, Castro Tapia, Rico, Jake, Bernie, Indy, Brais, Iose, Varela, Isma, Cao y Pelayo Avello. El sistema de competición fue el de todos contra todos en partidos de 25 minutos cada uno.

El conjunto blanquiazul debuta en competición el próximo domingo día 21 en el Muro de Zaro frente al Fénix de Zaragoza

El primero, a priori, el más potente, midió las fuerzas de los dos mejores equipos asturianos, Pasek Belenos contra Real Oviedo. El primer ensayo corrió a cargo de Jackson Iose, el neozelandés, ex de Getxo, con un olfato especial para anotar, se incrustó, de inicio, en la línea de tres cuartos como primer centro aunque también puede desempeñar labores como delantero. Brais, nuevo miembro de la conexión gallega junto con Castro para esta campaña, transformó sin problemas.

El Real Oviedo replicó ganando metros hasta disfrutar de balones en la zona de 22 contraria. El avance estuvo bien rematado con un maul de delantera dejando el tanteador con un 7-5 evidenciando que los ataques se imponían a las defensas.

Los avilesinos retomaron la iniciativa jugando en campo contrario bastantes minutos sin definir hasta que, en el minuto 17 Tomy Bravo anotó el segundo ensayo para los locales. Brais amarró dos puntos más al pie. Tres minutos después un buen contraataque local sirvió para ver en acción a Bernie, quien, arrinconado en la banda derecha, encontró a Jake en última instancia posibilitando la tercera marca local. Brais transformó el definitivo 21 a 5.

Buena disposición de los blanquiazules en el debut con la sensación de que, con las nuevas incorporaciones, el equipo puede competir en condiciones en DHB Élite. Los resultados en el resto de encuentros fueron los siguientes: Pasek Asturias sub 23 17-12 Gijón RC Uniovi, Real Oviedo 12-5 Pasek Asturias sub 23;Pasek Belenos 38-0 Gijón RC Uniovi; Real Oviedo 17-0 Gijón RC Uniovi y Pasek Belenos 34-0 Pasek Asturias sub 23.