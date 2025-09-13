El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El sudafricano del Pasek Belenos, Jake, se hace con el balón en una touche durante el partido frente al Real Oviedo en el Yago Lamela. Mario Rojas
Rugby

El Pasek Belenos se lleva el cuadrangular Villa de Avilés frente al Real Oviedo

El equipo avilesino, favorito como referencia del rugby regional, ganó también sus partidos ante el Gijón RC y el Pasek Asturias sub 23

Rodrigo

Avilés

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:00

Arrancó el Pasek Belenos con la presentación ante su público dentro del cuadrangular Villa de Avilés, disputado junto con el equipo sub 23 denominado ... Pasek Asturias tras el acuerdo de filiación entre avilesinos y gijoneses, Real Oviedo y Gijón RC-Universidad de Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

