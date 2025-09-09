El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de autoridades y jugadores del Pasek Belenos tras la firma del acuerdo. Paloma Ucha
Rugby

Pasek amplía su apuesta por el Belenos

La empresa aumenta su aportación económica al club para los próximos cuatro años a través de Fundavi en «un acuerdo para la historia»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:23

El Belenos Rugby Club vivió este martes «el día más importante de nuestra historia» en palabras de su presidente, Felipe Blanco. «Es algo que ... hemos dicho varias veces en los últimos años, pero eso es bueno porque quiere decir que el proyecto sigue creciendo». Lo dijo en su turno de palabra, después de que Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes, anunciara la renovación del convenio entre la empresa Pasek y el club de rugby avilesino para los próximos cuatro años.

