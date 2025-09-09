Pasek amplía su apuesta por el Belenos

El Belenos Rugby Club vivió este martes «el día más importante de nuestra historia» en palabras de su presidente, Felipe Blanco. «Es algo que ... hemos dicho varias veces en los últimos años, pero eso es bueno porque quiere decir que el proyecto sigue creciendo». Lo dijo en su turno de palabra, después de que Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes, anunciara la renovación del convenio entre la empresa Pasek y el club de rugby avilesino para los próximos cuatro años.

«Con Pasek llevamos trabajando desde 2010», recordó Felipe. «No lo oculto: su primera aportación fue de 600 euros. Quince años después, aporta el 50% del presupuesto del primer equipo y el 30% de todo el club. Así que podemos decir alto y claro que son parte fundamental de los éxitos que estamos consiguiendo».

Algo ruborizado, Pablo Cuervo-Arango, CEO de Pasek y ya «un amigo», como le define Felipe Blanco, explicó que «aunque la aportación ha ido subiendo con el paso de los años y también nuestro esfuerzo, porque al igual que en el deporte hay años mejores y peores a nivel económico y empresarial también ocurre, creemos que el club merece ser nuestra principal apuesta a nivel de patrocinio», apunta.

En ese sentido, además del proyecto del primer equipo, que «si no está en la categoría más alta, está muy, muy cerca», el club «sigue creciendo a todos los niveles. Son un ejemplo, además del deporte del rugby, de valores, y todos estos años han ido cumpliendo lo que nos decían. Tienen la escuela, ahora van a sacar un equipo inclusivo... Estamos muy satisfechos con apoyar un proyecto como este».

El convenio se ha firmado una vez más a través de Fundavi, de tal manera que el resto de clubes que forman el patronato y compiten a nivel nacional: Horizonte Atlética, Aceites Abril Adba Sanfer y Curtidora Uniovi, también se verán beneficiados de alguna manera del aporte económico de Pasek. «Estamos muy agradecidos. No es habitual este tipo de apoyos y son muy necesarios para Fundavi y todo el deporte avilesino», comentó el presidente de la Fundación, Javier Díaz, con un discurso muy similar al de Juan Carlos Guerrero.

Además, Felipe Blanco resaltó que «hemos querido que estén aquí varios jugadores del primer equipo, sobre todo los últimos en llegar, para que vean la importancia de este acuerdo y para que vayan poniéndole cara a Pablo, que cuando sus labores se lo permiten siempre baja al estadio para ver los partidos».

Y es que aunque la cantera y los valores del club son fundamentales para que este convenio de colaboración siga vivo, ni Felipe ni Pablo ocultan que «al final los éxitos deportivos también son importantes. Nos dan ilusión y también visibilidad a la marca, que también es importante». Eso también ocurre a través de Fundavi: «El nombre de Pasek viaja por toda España»