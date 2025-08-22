El jinete Luis Ortiz se lleva la grande del CSN5* en el Chas

La prueba grande, Trofeo Solán de Cabras, del segundo día del CSN5* se la llevó el penúltimo binomio en salir a la pista del Chas. ... El andaluz Luis Ortiz Agüera, con 'King of China Hero Z', se imponía con un gran galope en el segundo tramo de la segunda fase y un buen recorte para encarar el último obstáculo de la prueba. Un recorrido que realizó en 42.36 segundos, sesenta y nueve segundos menos que la segunda clasificada.

La prueba, que se juzgó bajo baremo dos fases especial, con una primera fase compuesta por cinco obstáculos y siete esfuerzos, contenía un triple compuesto por fondo, vertical, vertical y una segunda fase compuesta por siete obstáculos y ocho esfuerzos, que solo tenía como principal arma para no llegar sin falta a la finalización del recorrido diseñado por Eduardo Álvarez Estrada un doble a un tranco compuesto por vertical y fondo. Pero, cuando todo el presente comentaba estas dificultades, la competición deparó otras ya que el primer obstáculo del recorrido, un fondo de la casa patrocinadora de la prueba, dejó fuera de la lucha a muchos binomios de los veintiocho que salieron a competir.

Una competición que estuvo diseñada en dos tramos de jinetes, catorce y catorce, y que mostró solo un recorrido sin penalización en el primero de los dos tramos. La amazona catalana del Maset, Inma Roquet, con 'Corisha del Maset', fue la más rápida, 43.05 segundos, en dicho tramo ya que realizaba el recorrido marcando bien el galope en las calles y buscando buenos terrenos para enfocar el último obstáculo.

Estuvo mucho tiempo en primera posición hasta que salió el binomio ganador. Entre medias lo intentó el gijonés Luis Jesús Escobar, con 'Heric de Couepeur', pero fue un segundo más lento que la catalana, y la amazona madrileña Carmen Mateos de Urbina y el gozoniego Guillermo González Alonso, que realizaban el recorrido sin derribar un obstáculo, pero penalizaban por excederse del tiempo establecido, que era de cincuenta segundos. También tuvo su ocasión el último binomio en salir a competir, el madrileño Fernando de los Santos y 'Cognac EB', pero fue dos segundos y medio más lento y le aupó a la tercera plaza, acompañando a Luis Ortiz e Inma Roquet en el podio final.

En la antesala a la prueba grande del día se celebró la competición de 1.40 metros de altura con la que se celebrara el Gran Premio Liga Plata de la Liga Nacional de Saltos en el ultimo día de competición. El jinete vasco Kevin González de Zárate sigue dominando y volando sobre la arena del Chas, consiguiendo la victoria, la segunda del día, con un muy buen recorrido con 'Flinton CN', y dejando el tiempo en 39.05 segundos sin penalidad. La prueba fue juzgada también sobre un baremo dos fases especial con dos calles peligrosas para los participantes. Por un lado un triple formado por fondo, vertical, vertical para acabar la primera fase y con un doble en la segunda fase formado por vertical y fondo a un tranco.

Esta prueba tuvo protagonismo asturiano ya que Luis Jesús Escobar, con 'Gangster Montghotier', y el poleso, embajador del Internacional de las Mestas, Julio Arias Cueva, con 'Gringo des Forets, encabezaron la prueba. Al final solo el jinete poleso ocupo un puesto del podio, el segundo, mientras el gijonés ocupaba la quinta plaza. Acompañó a Kevin González de Zarate y a Julio Arias Cueva el jinete andaluz José Antonio García Diana con 'Dearest Diamond RS', caballo que monta habitualmente Cayetano Martínez de Irujo.