El jinete Luis Jesús Escobar, durante la jornada de este viernes. Paloma Ucha

El jinete Luis Ortiz se lleva la grande del CSN5* en el Chas

Nueva victoria de Kevin González de Zárate en las pruebas de 1.30 y 1.40 metros en las instalaciones hípicas gijonesas

David García Yáñez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:36

La prueba grande, Trofeo Solán de Cabras, del segundo día del CSN5* se la llevó el penúltimo binomio en salir a la pista del Chas. ... El andaluz Luis Ortiz Agüera, con 'King of China Hero Z', se imponía con un gran galope en el segundo tramo de la segunda fase y un buen recorte para encarar el último obstáculo de la prueba. Un recorrido que realizó en 42.36 segundos, sesenta y nueve segundos menos que la segunda clasificada.

