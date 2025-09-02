La XXV edición del Judo Villa de Avilés reunirá a 1.800 judocas

El Torneo Internacional de Judo Villa de Avilés ya calienta motores para una cita muy especial. La competición llega a sus 25 años y, ... por ello, habrá novedades para el evento. Los participantes han demostrado, una vez más, su deseo de estar en la ciudad en el que ya es considerado como el mejor torneo de España.

La categoría cadete ha agotado sus plazas en tan solo 19 minutos, estableciendo así un nuevo récord en la historia del Villa. «Soy de los que piensa que no hay prisa por inscribirse», afirma entre risas su organizador Carlos Fernández. Bromas aparte, se muestra más que agradecido, porque «es el respaldo del judo nacional y europeo a esta locura que cumple 25 años. Cada vez tenemos más apoyo y eso lo marca la respuesta que nos dan cada 1 de septiembre».

Para la XXV edición volverán a estar representadas todas las comunidades autónomas además de cinco países: Francia, Reino Unido, Portugal, Ucrania y Estados Unidos. En el caso de los americanos regresan tras unos años de ausencia con un equipo de Florida. «Cuando hemos abierto las inscripciones a las 10 de la mañana, en Miami eran las tres de la madrugada y a eso le sumamos que era jornada festiva. Tenía a judocas escribiéndome que no querían quedarse fuera. Recibir ese apoyo, más allá de nuestras fronteras es muy reconfortante. Llevábamos unos años sin su presencia y estamos encantados de su vuelta», ha apuntado Fernández.

Fernández no esconde que esta edición es especial «por lo que el número significa. Es un poco simbólico, pero te hace echar la vista atrás y llegar a una reflexión personal de lo que supone capitanear esta nave en el último cuarto de siglo. Para mi el año 2000 es ayer, pero si lo piensas y ves como hemos evolucionado, te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo«, reflexiona.

Pese al respaldo nacional e internacional, su organizador también apuesta por mantener la esencia del torneo, es decir, el judo: «Huimos de ser un evento que se globalice con actividades paralelas a su alrededor. La esencia que nos ha llevado hasta aquí es lo que sucede en el tatami y eso no va a cambiar». Con todo, «volveremos a llenar Avilés y parte de la zona central de Asturias en una época que ya presenta una ocupación altísima desde hace meses».

Para la cita que se volverá a celebrar en el Complejo Deportivo Quirinal los próximos 25 y 26 de octubre habrá sorpresas. Se trabaja en que en la categoría alevín por equipos estén representados todos aquellos que han ganado el Villa a través de invitación directa, aunque también se trabaja en otros frentes que, por ahora, la organización prefiere no desvelar.