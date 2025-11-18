El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nerea Teixeira, en la competición en la que consiguió la medalla de plata. Cheffotto
La avilesina Nerea Teixeira, subcampeona de España cadete

Asegura el número uno del ránking nacional de kata y Diego Gallinar consigue el bronce en la prueba sub-21

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:38

El karate vuelve a dar alegrías a la comarca avilesina en una prueba de carácter nacional. La excelente actuación de los deportistas de los clubes ... de Avilés y Corvera refrenda la buena salud de la cantera, que en algunos casos ya está dando mucho que hablar fuera de nuestras fronteras.

