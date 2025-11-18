La avilesina Nerea Teixeira, subcampeona de España cadete

El karate vuelve a dar alegrías a la comarca avilesina en una prueba de carácter nacional. La excelente actuación de los deportistas de los clubes ... de Avilés y Corvera refrenda la buena salud de la cantera, que en algunos casos ya está dando mucho que hablar fuera de nuestras fronteras.

La última señal de ese potencial en los jóvenes valores se pudo comprobar este pasado fin de semana en tierras andaluzas. En concreto, en Jaén, donde se celebró el Campeonato de España cadete, junior y sub-21 de karate en las modalidades de kata y kumite.

El Club Karate Avilés estuvo representado por tres componentes, Deva e Iyán Llamazares Menéndez, y Nerea Teixeira Gregorio. Los dos primeros no alcanzaron a luchar por las medallas tras enfrentarse contra duros rivales de Andalucía y Castilla La Mancha.

Ampliar Diego Gallinar, con su medalla de bronce. LVA

En el caso de la avilesina Nerea Teixeira, confirmaba una vez más su excelente proyección esta temporada gracias a sus actuaciones en competiciones de ámbito nacional e internacional. En este caso, conseguía alzarse con el subcampeonato de España de kata cadete, tras superar en las rondas previas a competidoras de Andalucía, Galicia, Valencia y Cantabria, a las que ganó con mucha autoridad. Teixeira compitió en la final contra la competidora extremeña, a la que no pudo vencer, por lo que tuvo que conformarse con una meritoria medalla de plata.

Se confirmaba, de esta forma, un nuevo éxito para la joven promesa del karate avilesino. De hecho, estos resultados en el campeonato de España celebrado en Andalucía la confirman como número uno del ranking absoluto nacional en la categoría kata cadete femenino.

Éxito corverano

La plata de la avilesina no fue la única buena noticia de esta competición. El Club Karate Corvera también tiene motivos para la celebración y el orgullo de ver a uno de sus competidores subirse al podio. Se trata de Diego Gallinar, que ganaba la medalla de bronce en el Campeonato de España en categorías cadete y junior. En su caso, el éxito le llegaba en la categoría sub-21 masculino para karatecas de menos de 60 kilogramos.