El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Pérez rompe a llorar tras cruzar la meta de los 35 kilómetros marcha del Mundial de Tokio. Reuters
Atletismo Mundiales Tokio

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

Declafraciones ·

«Dije que vendría a por una medalla como mínimo y fue muy duro, pero esto no ha acabado», apunta la marchadora granadina tras revalidar su título mundial en 35 kilómetros

José Ignaciko Cejudo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:28

«Lloré como una niña chica al entrar al estadio; no esperaba ver a tanta gente. Era el sueño que me faltaba, y fue la ... vez que más lloré tanto antes como después de la prueba», reconoció María Pérez, todavía entre bailes, en declaraciones a Teledeporte tras revalidar en Tokio su título mundial en los 35 kilómetros marcha. «Aquí estoy... en la capital nipona de la que me fui siendo 'chocolate' en los Juegos Olímpicos», se congratuló la granadina en referencia al amargo cuarto puesto de 2021. Aun así, todavía promete batalla para revalidar también su título en los 20: «Esto no ha acabado, y no voy a celebrar nada todavía más allá de pedir permiso para comer algo de sushi, porque el sábado que viene tenemos otra cita e intentaré dar lo mejor que tenga y de lo que me quede en el cuerpo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  8. 8

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  9. 9 Un fin de semana de mucha música, historia y cerveza en Asturias
  10. 10

    Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»

«Lloré como una niña chica; era el sueño que me faltaba»