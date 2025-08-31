Lucas Costa y Alba Ortiz vencen en El Arbeyal Fueron los primeros en cubrir los 1.500 metros de que constó la prueba, organizada por el Club Natación Ciudad de Gijón

Lucas Costa y Alba Ortiz (Ponteareas) se adjudicaron la victoria en la XV Travesía Playa del Arbeyal. Cerca de un centenar de participantes tomaron la salida en la dársena del arenal gijonés para cubrir los 1.500 metros de que constó la prueba, organizada por el Club Natación Ciudad de Gijón.

El nadador gallego fue el más rápido y precedió en la llegada en categoría masculina a Diego Gutiérrez, que se hizo con la segunda plaza, y a Andros Álvarez (Santa Olaya), que finalizó en tercera posición.

Alba Ortiz, por su parte, dominó con claridad en categoría femenina, clasificándose segunda en la general de la prueba. Blanca Alonso (Oviedo) y Nerea Meré (Santa Olaya) completaron el podio de la travesía

