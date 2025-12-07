Martín Fernández y Miguel Llaneza reinan desde lo más alto

La Copa de España de Ciclocross 2025 echó el cierre este domingo con el III Trofeo Ciclocross Rafa Valls -Fira Tots Sants de Cocentaina, ... que estuvo bañado de éxitos para la delegación asturiana. El circuito diseñado por el Club Ciclista Rafa Valls, de más de 3.000 metros de longitud, 2.300 de ellos de tierra, con un desnivel positivo de 90 metros, con zonas de tablones, escaleras y areneros, no fue especialmente duro con la delegación asturiana, que supo amoldarse a sus exigencias y salir victorioso.

El lavianés Benjamín Noval (Nesta MMR) firmó en Cocentaina el doblete durante este fin de semana tras imponerse también en Xátiva. El asturiano, sin embargo, encontró este domingo más oposición en los españoles Raúl López y Martín Fernández, segundo y tercero, respectivamente, a menos de cinco segundos de Noval. El soteño Martín Fernández (Nesta MMR) se coronó de esta manera campeón de la Copa de España Júnior tras anotarse la victoria en cuatro carreras.

No fue el único corredor del Principado que se coronó este domingo en Cocentaina porque, tras la carrera de la categoría máster 30, en la que fue cuarto, también quedó proclamado campeón el gijonés Manuel Llaneza (Cayón Bikes).

Dos buenas noticias para el ciclocross asturiano, presente en todas las paradas de esta Copa de España y con magníficas noticias. De ello habla, por ejemplo, la clasificación final de la categoría júnir, con cuatro asturianos entre los cinco primeros: Martín Fernández (Nesta MMR), Samuel Castiello (Equipo Cortizo), Pelayo Gancedo (MMR Academy) y Benjamín Noval (Nesta MMR). Y, en categoría femenina, Laura Solares (Mirat Team) terminó esta nueva edición de la Copa de España en tercera posición.

En la jornada de este domingo, Sara Cueto (Unicaja-Gijón) terminó segunda en el podio de la categoría élite femenina, mientras que Mario Junquera (Unicaja-Gión) se subió al tercer puesto en categoría masculina. Además, en máster 50, la gijonesa Noelia González (El Corneyu) fue segunda.

Noval, con el Ineos

Benjamín noval, tras su doble éxito este fin de semana, estará este lunes en la concentración de pretemporada del equipo Ineos Grenadiers, que tendrá lugar en el complejo Oliva Nova Golf Resor.