El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Noval, en lo más alto del podio de la prueba, y Martín Fernández, el campeón, en el tercer cajón. RFEC
Ciclocross

Martín Fernández y Miguel Llaneza reinan desde lo más alto

El soteño se proclamó campeón júnior de la Copa de España 2025, mientras que el gijonés fue el mejor en máster 30

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:19

Comenta

La Copa de España de Ciclocross 2025 echó el cierre este domingo con el III Trofeo Ciclocross Rafa Valls -Fira Tots Sants de Cocentaina, ... que estuvo bañado de éxitos para la delegación asturiana. El circuito diseñado por el Club Ciclista Rafa Valls, de más de 3.000 metros de longitud, 2.300 de ellos de tierra, con un desnivel positivo de 90 metros, con zonas de tablones, escaleras y areneros, no fue especialmente duro con la delegación asturiana, que supo amoldarse a sus exigencias y salir victorioso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  6. 6 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  7. 7 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  10. 10 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Martín Fernández y Miguel Llaneza reinan desde lo más alto

Martín Fernández y Miguel Llaneza reinan desde lo más alto