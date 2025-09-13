Un mundial de atletismo al límite: vómitos, mareos y convulsiones en la prueba masculina de marcha

La prueba de 35 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo de Tokyo 2025 ha deparado esta pasada madrugada escenas dramáticas entre los corredores. Japón ... vuelve a albergar una cita del máximo nivel, prolongando su idilio con el atletismo. Es el primer país en ser sede de tres mundiales, dos en Tokio y uno en Osaka, además de dos Juegos Olímpicos, los últimos en 2021 marcados por la pandemia de covid.

El Mundial arrancaba con la prueba de 35 kilómetros, en la que la española María Pérez hizo historia, al alzarse con la medalla de oro (la tercera en su carrera). Tanto hombres como mujeres tuvieron que encarar una competición marcada por el calor y una humedad brutal, cercana al 90%. En realidad, la competición se trasladó a Sapporo para evitar las altas temperaturas. Estas condiciones ambientales comenzaron a pasar factura a los deportistas. Uno de los grandes favoritos, el atleta local Kawano Masatora (actual poseedor del récord de la distancia), vomitó mientras se encontraba en el grupo de cabeza.

El japonés lideró con autoridad la carrera durante largo rato pero acabó por ceder. Sufrió mareos, siguió marchando de lado a lado de la carretera, tambaleándose y se paró unos segundos. A punto estuvo de derrumbarse a mitad de recorrido. Merced a estos problemas perdió toda posibilidad de victoria, pero decidió seguir y, con pundonor, arribó al estadio en un meritorio décimo octavo puesto. Aunque lo peor estaba por llegar: al cruzar la meta, Kawano se desmayó y comenzó a convulsionar. Los médicos no tardaron en atenderle. Afortunadamente, está fuera de peligro.

Kawano ya sufrió un desvanecimiento en la prueba de los 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de 2020. El nipón vomitó al borde de la carretera y se desmayó unos segundos. Aún así continuó y acabó en sexto lugar.

El atleta japonés no ha sido el único en sufrir esta madrugada la dureza del recorrido y la meteorología. Evan Dunfee, el canadiense que ha logrado el oro, ha estado a punto de retirarse por unos calambres, al igual que el francés Quignon, que ha retenido la quinta plaza pese a entrar andando en la meta.