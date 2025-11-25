Podios y mejores marcas de la comarca avilesina en la Copa de Asturias absoluta de Natación
Buen papel de Club Natación Avilés y Las Anclas, cuarto en la general, en las piscinas del Grupo Covadonga
Avilés
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:16
Las piscinas del Grupo Covadonga acogieron, en cuatro sesiones, la la IV Copa de Asturias absoluta, con participación del Club Natación Avilés y Las ... Anclas de Castrillón.
El equipo avilesino acudió con un equipo muy joven. Los chicos ofrecieron muy buen rendimiento, con muchas mejores marcas personales. A nivel general, Sara da Costa batía el récord absoluto del club y la mejor marca de 16 años en 200 mariposa, con 2:24:54. Iker Rodero Resch batía la mejor marca de 14 años de 50 espalda con 30:11, y Emma López Fernández batía la mejor marca de 13 años de 50 braza con 36:55.
Además, se lograban siete nuevas mínimas territoriales, obra de Claudia Rubio, Claudia Galende y Samuel Calvo en 400 estilos; Samuel Calvo en 200 mariposa, Lucía Cinadevilla y Pablo Pérez en 800, y Lucía Cinadevilla en 1.500.
Por su parte, Las Anclas obtuvo un meritorio cuarto puesto en la general por equipos masculino, mientras que de forma individual destacaron los siguientes resultados; María González fue tercera en el 800 libre y primera en el 1.500 libre, Daniela Jurado segunda en 200 espalda, Carla Busto primera en las pruebas de braza 50, 100 y 200 y segunda en el 400 estilos. Además, los relevos femeninos de 4x50 estilos y 4x100 estilos obtuvieron la tercera posición.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión