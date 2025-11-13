El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Expedición al completo del Club Óscar Fernández, con un oro y un quinto puesto. LVA
Judo

Un oro para el Club Óscar Fernández en la Supercopa de España júnior de Gijón

Alejandra Pérez se colgó la medalla de oro en la categoría de -76 kilos, mientras que el Judo Avilés se quedó a las puertas del podio

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

Gijón acogió la Supercopa de España júnior, que contó con la participación de 300 judocas procedentes de Portugal, México, Francia y todas las comunidades autónomas ... de nuestro país, sumando un alto nivel al evento. Entre ellos, representantes de los clubes locales Club Óscar Fernández y Judo Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental
  10. 10 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un oro para el Club Óscar Fernández en la Supercopa de España júnior de Gijón

Un oro para el Club Óscar Fernández en la Supercopa de España júnior de Gijón