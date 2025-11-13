Un oro para el Club Óscar Fernández en la Supercopa de España júnior de Gijón
Alejandra Pérez se colgó la medalla de oro en la categoría de -76 kilos, mientras que el Judo Avilés se quedó a las puertas del podio
Avilés
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:44
Gijón acogió la Supercopa de España júnior, que contó con la participación de 300 judocas procedentes de Portugal, México, Francia y todas las comunidades autónomas ... de nuestro país, sumando un alto nivel al evento. Entre ellos, representantes de los clubes locales Club Óscar Fernández y Judo Avilés.
Los primeros consiguieron una brillante medalla de oro de la mano de Alejandra Pérez (-76 kilos), además de un quinto puesto de Javier Simancas (-66), quien cedió el bronce tras seis combates. Completaron el equipo Leire González, Álvaro Simancas, Hugo Plaza, Mario Taboada, Illán Gutiérrez, Guillermo Camuña, Samuel Fernández y Diego Coviella, que a pesar de realizar muy buenos combates no lograron luchar por las medallas.
Además, el club contó con Marina Coviella y Mateo Solís en calidad de árbitros, y Paciano Fernández y Óscar Fernández como técnicos. La próxima cita será otra Supercopa de España júnior, en este caso en Madrid.
Por su parte, la competición celebrada en Gijón dejó luces y sombras para la expedición de Judo Club Avilés. Es cierto que no hubo medallas, pero el entrenador Ricardo García saca cosas positivas de la cita, especialmente, con tres competidores: Noé Rodríguez (-60), Saúl Fernández (-66) y Nel Suárez (-73).
Noé Rodríguez acabó en séptima posición tras perder el combate de pase al bronce. En los dos primeros combates se impuso a rivales «duros y haciendo bien las cosas», para caer en cuartos, donde «fuimos un poco inferiores en el kumi» e ir a la repesca, donde cayó al segundo intento.
En una línea similar se mueven Saúl Fernández y Nel Suárez. El primero cayó en el primer combate y en el segundo de la repesca, misma ronda en la que dijo adiós Nel. En cuanto al resto de competidores, García echa en falta «más sangre» por parte de Anxo Regueiro, que «está persiguiendo clasificarse para el nacional en su categoría y no puede permitirse llegar a una competición con esa actitud». Las próximas citas serán el 6 de diciembre con la Supercopa cadete en Navarra y el autonómico júnior.
