Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Daniel González y Óscar Fernández. LVA
Artes marciales

El Óscar Fernández de Avilés, nombrado mejor club asturiano de luchas olímpicas

El alumno Daniel González alcanzó el cinturón negro cuarto dan dentro de los exámenes de paso de grado de judo

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El club avilesino Óscar Fernández fue galardonado en la Gala de la Federación Asturiana de Luchas Olímpicas con el reconocimiento de 'Mejor Club del ... Principado de Asturias', distinción obtenida gracias a la «excelencia, la entrega y los méritos competitivos demostrados». Reconocimiento que se hace extensible a todos los deportistas, padres y personal del club.

