El Óscar Fernández de Avilés, nombrado mejor club asturiano de luchas olímpicas
El alumno Daniel González alcanzó el cinturón negro cuarto dan dentro de los exámenes de paso de grado de judo
Avilés
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:14
El club avilesino Óscar Fernández fue galardonado en la Gala de la Federación Asturiana de Luchas Olímpicas con el reconocimiento de 'Mejor Club del ... Principado de Asturias', distinción obtenida gracias a la «excelencia, la entrega y los méritos competitivos demostrados». Reconocimiento que se hace extensible a todos los deportistas, padres y personal del club.
Además, en las instalaciones del Cristo (Oviedo) se celebraron los exámenes de paso de grado de judo, donde el deportista del club, Daniel González, obtuvo el cuarto Dan tras realizar un inmejorable examen. Por otro lado, el maestro del club, el propio Óscar Fernández (séptimo Dan) acudió como miembro del tribunal para evaluar al resto de aspirantes al paso de grado.
La próxima cita deportiva de la entidad tendrá lugar este sábado en Pinto (Madrid), donde se disputará la fase final del Campeonato de España sénior de judo. Hasta allí acudirán tres deportistas del club y Óscar Fernández como seleccionador del combinado asturiano.
