«Nos lo pasamos muy bien juntas y eso nos hace ganar» Marta Piquero, antes del entrenamiento con su equipo. / CAROLINA SANTOS La internacional del Telecable Hockey Club fue elegida mejor deportista de Asturias de 2018 por delante de Raúl Entrerríos y María López Marta Piquero Jugadora de hockey I. ÁLVAREZ GIJÓN. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:30

Del barrio lenense de La Caleya a conquistar Europa con unos patines y un stick. Tras un año de ensueño en el que se proclamó campeona de la OK Liga y alcanzó la gloria continental con la Selección Española y el Telecable Hockey Club, Marta González Piquero (Pola de Lena, 1998) suma un nuevo galardón a su laureado palmarés al ser distinguida como la mejor deportista de Asturias de 2018 por la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado. La internacional se impuso en la votación al gijonés Raúl Entrerríos, que capitaneó a los 'Hispanos' al cetro continental, y a María López, líder del conjunto nacional de hockey hierba que se colgó el bronce en el último Mundial.

-¿Hace todavía más ilusión el premio al suceder a una compañera como Sara Lolo?

-Sí. Sara es un ejemplo para todas y es un orgullo muy grande obtener este premio.

-Comienza 2019 como terminó 2018, levantando títulos y recibiendo galardones individuales.

-Empezamos bien este 2019 y espero que lo acabemos tan bien como lo empezamos (ríe).

-Pocas campañas mejores de promoción para Asturias que las que han hecho a través del hockey.

-Sí. Nosotras llevamos Asturias a todos lados y siempre muy orgullosas.

-¿Qué secreto hay en Mata-Jove para seguir levantando títulos con entrenadores y jugadoras diferentes?

-De ganar nunca se cansa nadie. Somos un equipo muy competitivo, que trabaja por ganar títulos y disfrutar. Nos lo pasamos muy bien juntas y esa unión también nos hace ganar títulos.

-Aunque lo han convertido casi en hábito, estos logros también suponen un impulso para romper ese techo de cristal en el deporte.

-Sí, como decía tras ganar la Copa de la Reina, vamos poco a poco. Consiguiendo pequeñas cosas y esperamos seguir creciendo deportivamente y a nivel social para que esto nunca deje de avanzar.

-¿Por qué una niña de Pola de Lena se decantó por el hockey?

-Bueno, estaba en la escuela y ya había bastantes chicas cuando me apunté. Éramos un 'grupín' de amigas y fui a patinar para probar. Me gustó y ya cuando me dieron el stick fue una pasada. Desde ahí hasta ahora (ríe).

¿Qué queda de esa niña o en qué ha mejorado para ser reconocido como la mejor jugadora de Europa?

-Básicamente todo a base de trabajo. Estuve en un equipo con jugadoras de mucho nivel, de las que pude aprender y lo sigo haciendo. Los entrenadores siempre apostaron por mí y, aunque tenga varios premios, me queda mucho por dar y hay que seguir creciendo.

-¿Nota que ya es uno de los espejos para las más jóvenes?

-(Ríe) No sé, creo que todavía soy muy joven. Desde siempre mi referente fue Natasha (Lee), que ahora juega conmigo, y puede que ellas sí se vean reflejadas en nosotras. Para ellas somos las mayores, pero están creciendo mucho, trabajando bien y nos están ayudando un montón.

-¿Le piden muchos consejos?

-En este equipo todas las jugadoras nos aconsejamos. De las mayores a las pequeñas y al revés. Intentamos coger lo mejor de cada una y ayudarnos en todo.

-Lo ha ganado casi todo. Aunque está lejano el momento, ¿cómo le gustaría concluir su carrera?

-En lo más alto. Quiero ganar muchos títulos más y poder dejar el hockey a mi mejor nivel.