Aristemuño, capitán del Belenos: «El club ha crecido muchísimo, da gusto entrenar y ver a tantos niños»

El grupo Élite de División de Honor B del rugby español llega a una recta final apasionante para el Pasek Belenos, en la que ... apurará sus opciones de clasificarse y pelear así por el ascenso. Por delante quedan dos partidos de infarto, el primero este domingo ante el Gernika (12.30 horas, Muro de Zaro), en el que los aficionados blanquiazules tienen además el aliciente de despedir a una leyenda del club como Juan Aristemuño, un capitán que se retira después de siete temporadas en dos etapas exitosas en Avilés, donde que seguirá residiendo.

A pesar de la emoción de la cita, el jugador argentino está centrado en el aspecto deportivo del partido. «Me lo tomo como otro partido más, no lo pienso como el de mi despedida. Toda la vida fui partido a partido y no es la excepción», asegura el capitán del Pasek Belenos. Lo que tiene claro es que no habrá más rugby como jugador en su futuro. «Me retiro, no quiero jugar más, pasaron unos cuantos años, quiero no tener que estar comprometido con el equipo, estar con la familia, disfrutar, tener tiempo libre», explica.

Aristemuño tampoco quiere pensar ahora en su futuro profesional. A sus 39 años sólo tiene claro que «seguiré viviendo en Avilés, mi pareja es de acá y es una ciudad que me gusta y estoy muy bien aquí. Quiero dejar el rugby por completo. Si no, seguiría jugando, no quiero estar comprometido. No he pensado nada, ya habrá tiempo. Cuando acabe veré».

«Ganar los dos próximos partidos es posible, ya ganamos al Gernika en la primera vuelta, pero vamos semana a semana»

Para el argentino, el Belenos «es un club muy importante en el que he estado unos cuantos años, he hecho muchos amigos y han sido muchos años buenos. El mejor recuerdo a nivel deportivo fue el ascenso a División de Honor y también otro año en la primera etapa el ascenso a División de Honor B». Esos buenos momentos se extienden a la relación con el club y su presidente, Felipe Blanco. «El presidente siempre me ha dicho que juegue aquí hasta cuando quiera», añade.

También destaca que «el Belenos ha crecido muchísimo, de haber 30-40 jugadores en la cantera ahora hay más de cien, con muchos niños en cada categoría. La verdad que da gusto llegar a los entrenamientos y ver toda la cantera, niños jugando. El club es mucho más conocido».

Desde el punto de vista deportivo, considera sobre el desarrollo de la temporada que «tuvimos algunos partidos que nos están lastrando. Esos puntos ahora los estamos pagando, pero depende de nosotros, nos quedan dos partidos más. Ganando nos metemos en 'play-off', que es el objetivo. Paso a paso vamos a buscar la victoria». Para Aristemuño, «ganar es posible, tenemos que jugar contra Gernika, que ya ganamos en la primera vuelta, y contra Cisneros en Madrid, pero vamos a ir semana a semana».

En cuanto al partido del Gernika, el capitán destaca «la clave defensa obviamente, poder combatir todos lo puntos y mantener el foco todo el partido porque va a ser muy intenso hasta el final. En el anterior ganamos por un punto, va a ser peleadísimo y me lo imagino de la misma manera».