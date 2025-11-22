El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ataque del Pasek Belenos ante la correosa defensa del Ampo Ordizia. Juan Carlos Román
Rugby | Copa del Rey | Pasek Belenos 18-67 Ampo Ordizia

El Pasek Belenos claudica en la primera jornada de la Copa del Rey ante el Ordizia

El equipo avilesino no pudo hacer nada en el Muro de Zaro frente a un histórico del rugby español y equipo de División de Honor

Rodrigo

Avilés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

Se cumplieron los pronósticos (18-67). La marcha del Pasek Belenos esta temporada no acompaña, pero la competición de esta Copa del Rey mete ... miedo. El Ampo Ordizia, clásico de la División de Honor española, no se guardó nada alienando a jugadores como Fernando López, ex capitán de la selección española o los también internacionales Manu Mora y Egoitz García.

