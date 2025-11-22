El Pasek Belenos claudica en la primera jornada de la Copa del Rey ante el Ordizia

Se cumplieron los pronósticos (18-67). La marcha del Pasek Belenos esta temporada no acompaña, pero la competición de esta Copa del Rey mete ... miedo. El Ampo Ordizia, clásico de la División de Honor española, no se guardó nada alienando a jugadores como Fernando López, ex capitán de la selección española o los también internacionales Manu Mora y Egoitz García.

El Pasek Belenos, bien de actitud, incluso mejor que en la competición liguera, comprometió a un cuadro vasco en el primer tramo de partido arrancando muchos golpes de castigo que invitaban a soñar a pesar de la presencia física visitante. Los locales perdonaron en su dominio territorial. El cuadro dirigido por Jesús Simón alargó su buena puesta en escena hasta más allá del minuto veinte disfrutando de muchos balones en campo contrario únicamente materializados tras dos golpes de castigo chutados con éxito a palos.

El ensayo estaba muy caro para los locales. Por contra, Ampo Ordizia apretó en contadas ocasiones pero cobrando. La diferencia de categoría se notó. Las fases estáticas dejaron las cosas claras a favor de unos visitantes que, una vez hechos a las medidas del estadio, comenzaron a funcionar. Antes del descanso, el Ampo Ordizia se fue a un 6 a 34 dentro de un encuentro bueno de ver, aunque la eficacia visitante resultaba definitiva.

Pasek Belenos Cladera, Miguel, Gastón, Tapia, Abraham, Mattia, Jake, Bernie, Joha, Varela, Avello, Brais, Iose, Eusebio e Indy. También jugaron Bravo y Rumen. 18 - 67 Ampo Ordizia Sosa, Alberdi, López, Mora, Iriondo, Azurmendi, Olasagasti, Niuva, Mújika, García, Egoitz, Valleye, Garmendia, Pello y Gavin. Secuencia de marcador 3-0, 3-5, 3-7, 6-7, 6-10, 6-15, 6-20, 6-22, 6-27, 6-32, 6-37, 6-34 (descanso), 6-39, 6-14, 6-43, 11-43, 13-43, 13-48, 18-48, 18-53, 18-55, 18-60 y 18-67.

Árbitro Eduard Martín. Colegio valenciano.

Incidencias primer partido de la liguilla de la Copa del Rey disputado en el Muro de Zaro ante unos 350 espectadores. Terreno de juego perfecto a pesar de las lluvias.

El interés de la segunda parte estribaba en la posibilidad de ensayo por parte local. El Pasek Belenos, derrotado a todas luces, insistió en su ataque deparando una buena actitud ante su público consiguiendo un par de ensayos. El Ampo Ordizia ni se inmutó. Encajó el golpe defendiendo con toda la calidad de que fue capaz y pasó al contraataque demoliendo el maul avilesino una y otra vez hasta redondear el 18 a 62 final. Poco que hacer para los blanquiazules más que demostrar su orgullo. Lección de rugby en Avilés ante un equipo de muchos quilates.

La segunda jornada de esta liguilla de la Copa del Rey tendrá lugar para el Pasek Belenos el próximo sábado, a partir de las 16 horas en El Cantizal frente a Ingenieros Industriales Las Rozas, equipo esta vez de División de Honor Élite.