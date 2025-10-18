El Pasek Belenos paga caros sus fallos de anotación

El Pasek Belenos cosechó una nueva derrota en un partido que comenzó jugando con soltura en los primeros balones en Landare Toki pero, pasados cinco ... minutos, el Hernani se fue entonando, encontró su punto de calentamiento y comenzó a acelerar obteniendo una ventaja, a la postre, definitiva en la primera mitad.

Los avilesinos perdonaron opciones de anotar durante toda la tarde, y lo pagaron caro. Los golpes de castigo comenzaron a caer de parte local comprometiendo a un cuadro blanquiazul que resistía bien hasta la tercera fase del ataque guipuzcoano. A partir de ahí, los locales comenzaron a cobrar puntos.

Un golpe de castigo junto con un ensayo transformado ya ponían cuesta arriba el choque para el equipo dirigido por Jesús Simón. Con 10 a 0 en el tanteador los avilesinos dispusieron de algún balón aislado en el aspecto ofensivo, pero sin continuidad. Además, Gastón vio la tarjeta amarilla por placaje alto, circunstancia que condenaba al Pasek Belenos a jugar en inferioridad durante los siguientes 10 minutos.

Hernani CRE Unax, Zumeaga, Alexander, Telmo, Iradi, Joseba, Eizmendi, Xabier, Olivenza, Elósegui, González, Peru, Arizeta, Rivas y Jokin. También jugaron Alfonso, Zapiaín, Beñat y Larrate. 30 - 10 Pasek Belenos Bravo, Silvestre, Gastón, Luca, Tapia, Jake, Rico, Bernie, Yhoa, Brais, Gonzalo, Dopico, Varela, Cao e Indy. También jugaron Castro, Gabri y Sebatián. Secuencia en el marcador 3-0, 8-0, 10-0, 15-0, 17-0, 22-0, 22-5, 25-5, descanso, 30-5 y 30-10.

Árbitro Lluis Llauger. Colegio catalán.

Incidencias Campo: Landare Toki. 500 espectadores. Césped natural. 22 grados y sol.

En ese punto, Hernani comenzó a sentirse cómodo. Un nuevo ensayo de Jokin, zaguero local, abrió más la brecha. La transformación de Arizeta colocó un 17 a cero en menos de 20 minutos evidenciando la manifiesta superioridad vasca. Antes del minuto 23 la tres cuartos local volvió a penetrar con relativa facilidad, volviendo a anotar por mediación del ala zurdo, (22-0).

Con el regreso de Gastón después de su exclusión, el Pasek Belenos recobró convicción en sus balones. Los avilesinos pisaron 22 contraria por primera vez arrancando varios golpes de castigo a su favor. Bernie tuvo una salida de tercera centro tras melé que olía a ensayo pero, en última instancia, un inoportuno avant malogró la mejor opción hasta ese momento de anotar para los visitantes. No obstante, el Pasek Belenos volvió a la 22 contraria consiguiendo anotar, tras varias fases de presión, por medio de Rico. La transformación de Brais no fue buena.

Al menos, los blanquiazules habían conseguido parar la sangría en contra tras unos primeros 20 minutos en los que la falta de acoplamiento junto con cierta bisoñez habían condenado al Pasek Belenos. El Hernani acusó el golpe volviendo a sufrir la incursión de unos visitantes que querían más. Jake tuvo el balón para la segunda marca blanquiazul pero se precipitó incurriendo en un nuevo avant.

Antes del descanso, Hernani se sacudió el agobio territorial obteniendo un nuevo golpe de castigo a 40 metros de palos convertido admirablemente por Arizeta subiendo el 25 a 5 con el que se llegó al intermedio.

La segunda parte arrancó con un Pasek Belenos animoso en ataque pero faltaba resolución. Los de Jesús Simón necesitaban materializar unos puntos que no llegaban. Un nuevo golpe de castigo a favor estuvo desaprovechado en campo guipuzcoano. El Hernani contraatacó anotando una nueva marca tras buena combinación de la tres cuartos por el flanco izquierdo de su ataque subiendo al electrónico un 30 a 5 que dejaba todo el pescado vendido a falta de más de media hora.

El Pasek Belenos, no tan inferior en juego como indicaba el marcador, volvió a campo contrario buscando recortar la distancia. Los avilesinos disfrutaron de bastantes balones en 22 contraria pero faltaron colmillo, habilidad y acierto para anotar ante un Hernani superior que administró su ventaja y demostró más determinación en su juego. Eusebio, a falta de 5 minutos, anotó el segundo ensayo de la tarde para los blanquiazules haciendo bueno un dominio territorial avilesino que duraba 15 minutos, 30 a 10, tanteador, al final, definitivo.