El Pasek Belenos se queda sin opciones ofensivas en Valencia

El Pasek Belenos sufrió ayer la primera derrota de la temporada en División de Honor B Élite en un partido gris por ambas partes. Los ... avilesinos arrancaron en Valencia con una buena patada defensiva para jugar los primeros compases en campo contrario pero, antes del minuto cuatro, el cuadro dirigido por Jesús Simón ya había incurrido en dos golpes de castigo.

Les Abelles se sacudió el avance visitante y anotó el 3 a 0 merced a la primera conversión a palos de la tarde. El conjunto levantino movía bien el oval en ataque, aunque los blanquiazules se las arreglaron para no encajar el primer ensayo del encuentro saliendo de nuevo al pie hasta campo contrario. Brais enganchó una buena patada para empatar la contienda sobre el minuto 10. Pero el peligro se intuía de parte local.

Les Abelles retomó la iniciativa desperdiciando un golpe de castigo a palos que el Pasek Belenos contestó apoyándose en el juego al pie de Brais hasta el punto de arrinconar a los levantinos en su zona de 22. El empate a 3 se mantenía pasado el cuarto de hora. Antes del minuto 20 Ismael precisó asistencia, circunstancia aprovechada para realizar la pausa de hidratación en un polideportivo de Quatro Carreres en el que se superaron los 23 grados de temperatura.

Valencia Les Abelles Mandioma, Bermejo, Bahktaoui, Navarro, Matei, Sidan, Trejo, Ortega, Raimundo, Martínez, Genovés, Burke, Porta, Topa y Lucas. También jugaron Mateo, Marc, Andreu, Terol y Morcillo. 22 - 8 Pasek Belenos Gastón, Rumen, Bravo, Castro, Abraham, Jake, Luca, Bernie, Indy, Brais, Ismael, Varela, Dopico, Cao y Pelayo. También jugaron Gonzalo, Cladera, Martino, Noel y Miguel. Secuencia en el marcador 3-0, 3-3, 8-3, 10-3, 10-8, descanso, 15-8, 17-8 y 22-8.

Árbitro Roger Parera, del colegio catalán.

Incidencias Polideportivo Quatre Carreres. Campos de Rugby Jorge Diego ‘Pantera’. Sintético. 300 espectadores.

El tres cuartos avilesino tuvo que ser sustituido por Gonzalo. El encuentro se reanudó con la primera melé del encuentro, formación despachada con igualdad en el empuje y oval conquistado por los blanquiazules. Les Abelles contraatacó con la carrera más larga del choque obligando al repliegue visitante.

Las defensas se resistían a dar su brazo a torcer superándose la media hora sin novedades en el luminoso en mitad de un toma y daca con mucho desgaste hasta que Topa, recogiendo un pase en posible avant, rompió por la banda derecha del ataque valenciano hasta ensayar.

Las dificultades llegaban de dos en dos después de que Bernie viese la tarjeta amarilla por entrar demasiado alto en un ruck condenando a los avilesinos a jugar diez minutos en inferioridad numérica. Martínez transformó dos puntos más colocando a los locales 7 tantos arriba, (10-3).

Antes del intermedio, el Pasek Belenos dispuso de una buena ocasión de recortar distancias gracias a un nuevo golpe de castigo pero la patada del medio apertura blanquiazul se marchó a la izquierda de palos. Aún quedaba tiempo para un nuevo balón posibilitando la mejor jugada ofensiva para el conjunto dirigido por Jesús Simón tras ruptura de Jake que rompió en velocidad conectando con Nico Varela.

El Pasek Belenos maniobró con acierto a pocos metros de la zona de marca para abrir, finalmente, hasta el ala diestro, donde Gonzalo, con mucha dificultad, se las arregló para posar junto al banderín llegándose al descanso con un 10 a 8 que dejaba todo pendiente para la reanudación.

El choque regresó tras el descanso con intercambio de patadas. El Pasek Belenos pisó la 22 contraria pero la defensa local se mostró firme ante un ataque blanquiazul algo desorganizado. Les Abelles salió de la presión con una buena patada desde 50 a 22 posibilitando que la delantera valenciana rondase su segunda marca. La defensa visitante resistió algunos minutos pero el ensayo llegó en el minuto 12 tras un buen avance de Sidan para posar entre palos. Martínez amarró la transformación aclarando el panorama para Les Abelles, (17-8), a falta de 20 minutos.

El encuentro no resultaba brillante. Los minutos se escapaban jugándose, casi siempre, en campo avilesino con un Les Abelles que buscaba la sentencia. Los blanquiazules dispusieron de un saque de touche en campo contrario pero el acercamiento no fue más que un espejismo. Les Abelles volvieron a campo visitante disfrutando de balones en la 22 avilesina.

El cuadro dirigido por Jesús Simón, maniatado ofensivamente, no podía más que defender las acometidas valencianas hasta recibir el ensayo que rompió definitivamente el encuentro junto al banderín izquierdo. La desventaja, a falta de 6 minutos, ya parecía poco menos que insalvable con un 22 a 8 en el tanteador, definitivo a la postre, que dejaba a los blanquiazules sin punto de bonus defensivo.

Un Pasek Belenos incapaz de anotar en esta segunda mitad, pasó las postrimerías jugando con más corazón que cabeza, intentándolo en ataque pero perdiendo la posesión, sin remedio, después de varias fases. El fin de semana que viene jornada 3 con un interesante Pasek Belenos- Pozuelo.