Los jugadores del Pasek Belenos tratan de conservar el oval en un ruck. Carla Vega
Rugby | Valencia RC 24 - Pasek Belenos 0

El Pasek Belenos sigue sin mordiente a domicilio

El equipo avilesino adoleció de colmillo en su visita a un Valencia RC que manejó bien el balón y anotó en los momentos clave del encuentro

Rodrigo

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:27

Comenta

Sin mordiente. Nueva derrota a domicilio de un Pasek Belenos, esta vez frente al Valencia RC (24-0), que no carbura ofensivamente. La nueva ... visita a tierras valencianas arrancó con los locales presionando en campo avilesino. El empuje local se vio bien contrarrestado por parte blanquiazul con una defensa a ultranza y, lo más importante, sin demasiadas faltas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

