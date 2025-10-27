El Pasek Belenos sigue sin mordiente a domicilio

Sin mordiente. Nueva derrota a domicilio de un Pasek Belenos, esta vez frente al Valencia RC (24-0), que no carbura ofensivamente. La nueva ... visita a tierras valencianas arrancó con los locales presionando en campo avilesino. El empuje local se vio bien contrarrestado por parte blanquiazul con una defensa a ultranza y, lo más importante, sin demasiadas faltas.

El Pasek Belenos recuperó el oval en un par de ocasiones pero no le dio para salir de su propia zona de 22. A los 16 minutos la presión levantina dio su fruto. Un buen saque de touche dio pie a una incursión de la delantera valenciana. Combinación relativamente sencilla entre el Velamedia y Vila obteniendo el primer ensayo de la tarde. El cuadro dirigido por Jesús Simón volvía a estar a remolque jugando a domicilio.

El nivel defensivo está demostrado, pleno de compromiso y firmeza. La asignatura pendiente es el ataque. Apenas cruzó el cuadro blanquiazul en una ocasión la divisoria en la primera media hora. Sin disponer de balones, la llegada de los puntos de parte local era cuestión de tiempo. Así, el segundo ensayo cayó en el minuto 25 tras una buena combinación de la tres cuartos culminada por el ala zurdo.

Valencia RC Daniel, Aitor, Johannes, Velamedia, Pengaud, Salomo, Guardín, Vila, Traver, Mesgos, Coronado, Herrero, Ozu, Cabale y de Orbaneja. También jugaron Aníbal, Chofre, Luciana y David. 24 - 0 Pasek Belenos Bravo, Silvestre, Cladera, Mattie, Tapia, Jeke, Rico, Bernie, Yhoa, Brais, Cao, Iose, Eusebio, Santiago y Mulot. También jugó Simón. Secuencia de marcador 5-0, 7-0, 12-0, descanso, 17-0, 22-0 y 24-0.

Árbitro Roger Parera, catalán.

Incidencias Sintético de Quatre Carreres. Nublado con temperatura primaveral.

Desde ese punto hasta el intermedio continuó el dominio local. El Pasek Belenos no disfrutó de ovales en ataque más que en contadísimas ocasiones. Condenados defender, el mejor acercamiento visitante llegó sobre la bocina para el descanso. Con 12 a 0 quedaba todo pendiente de la segunda parte. No estaba mal, visto lo visto, tras el monólogo ofensivo local.

El primer balón de la reanudación tuvo buena pinta. Los avilesinos ganaron su saque en campo contrario y enlazaron fases con criterio, pero el avance se diluyó tras un error de manos que aprovechó el Valencia para contraatacar y ensayar abortando el intento de remontada blanquiazul. El Pasek Belenos, obligado a echar el resto, volvió a pisar campo valenciano con más corazón que cabeza. El 17 a cero ponía las cosas muy cuesta arriba a falta de media hora. Pero el quid de la cuestión es la ofensiva.

A los avilesinos les cuesta horrores anotar aun disponiendo de balones a 5 metros de la zona de marca. El Pasek Belenos quería, dominó territorialmente ante un rival que administraba su ventaja pero los blanquiazules adolecieron de colmillo, romos en ataque y se pagó en forma de un nuevo contraataque valenciano para anotar la cuarta marca de la tarde. La transformación fue buena subiendo un 24 a cero que suponía la sentencia. Urge ganar para no mirar hacia abajo.