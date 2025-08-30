Pello Osoro y Andrea Trigo vencen en la XXXI Triatlón Santa Olaya El ibarrés Pello Osoro y la corverana Andrea Trigo se adjudicaron el triunfo absoluto esta mañana en la XXXI Triatlón Santa Olaya.

César Sánchez Tessier Gijón Sábado, 30 de agosto 2025, 12:12

Más de 180 participantes tomaron parte en la prueba organizada por el club fabril, en la que los triatletas tuvieron que realizar 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y finalizar con 5 kilómetros de carrera a pie.

El deportista vasco logró una cómoda victoria en la prueba gijonesa. Diego Jove se clasificó en segunda posición y Christian Mesa en la tercera.

Andrea Trigo, por su parte, controló el triatlón desde las primeras brazadas, para lograr el triunfo en el Santa Olaya. Raquel Alzaga concluía la prueba en segunda posición, precediendo en la llegada a Iría Fernández, que se hizo con la tercera plaza.

