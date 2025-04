José Luis González Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 00:00 Comenta Compartir

Todo está preparado para recibir al primer salmón de la temporada. Los pescadores cuentan las horas para lanzarse a las riberas de los ríos asturianos con la intención de echar a tierra el ejemplar más significativo de una campaña, la de pesca con muerte, que se extiende desde la jornada de mañana hasta el 15 de julio. Y las expectativas no son malas. Con buenos caudales en los ríos de la región, lo que facilita el remonte de los salmones y da más oportunidades a los deportistas, los pescadores echan cábalas para aproximarse a las cifras con las que se cerrará la temporada. Nadie sabe cuántos ejemplares se podrán echar a tierra, pero la ilusión no falta. «Estoy seguro de que mañana sale el campanu», asegura Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores las Mestas del Narcea. En la segunda cuenca más importante de la región, la previsión es algo más modesta. «Estoy seguro de que salmones en los ríos hay, pero expectativas, las justas», apunta Antón Caldevilla, presidente de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, un veterano de las riberas del Sella con siete décadas de actividad deportiva a sus espaldas.

La normativa que regula la campaña, impulsada por el Principado, no incluye grandes variaciones sobre la del pasado año. Con cupos por ríos, por coto y también por pescador, que no podrán echar a tierra más de uno por día ni más de dos en toda la campaña, la previsión está lejos de los días de vino y rosas en los que los salmones se contaban por miles. En la presente campaña no podrán salir de las aguas asturianas más de 620, repartidos en su cota máxima en 240 en la cuenca del Nalón-Narcea, 210 en la del Sella-Piloña, 120 en el Cares-Deva, 20 en el Esva y 30 en el Eo. «Soy optimista para este año. Puede ser razonablemente buena en la cuenca del Nalón-Narcea», sostiene Enrique Berrocal, quien apoya su vaticinio en varios argumentos. El primero, que el año 2020 fue «bastante bueno en desove y después de cinco años tengo fe. El año pasado no hubo apenas salmones añales y creo que esta temporada vendrán ejemplares más grandes». La temperatura, el caudal que se viene registrando y la claridad de las aguas invitan a pensar además en un arranque de temporada óptimo.

También en la cuenca del Sella ven el río en buenas condiciones para empezar la campaña. Antón Caldevilla no tiene constancia de que en la temporada de pesca sin muerte se hayan visto ejemplares desde las riberas del río, pero apunta que no es este un cauce óptimo para esta modalidad de pesca. «Hay pocos sitios para tirar a mosca». Eso sí, en su opinión, «el río está inmejorable. El agua está clara y hay suficiente para que los salmones puedan remontar. En Cangas de Onís hay dos metros de profundidad».

Baje como baje el río en la jornada de mañana, en Cornellana y en Cangas de Onís estarán preparados para recibir al primer salmón de la temporada. En la localidad salense la primera convocatoria de la subasta será a las 13 horas y la segunda a las 18. En el oriente, el momento estipulado es las 18 horas. En ambas localidades tendrá habrá fiesta, cada una con la intención de que el suyo sea el primer salmón de la temporada. La suerte la tuvo el pasado año Cornellana, con la subasta de un ejemplar de 8,210 kilos que alcanzó un precio de récord: 19.300 euros pagados por el Rincón Asturiano de Madrid. Poco después llegó el del Sella, cuyo precio se elevó hasta los 11.100 euros.

Las ganas de empezar la temporada no ocultan los problemas que los pescadores perciben en torno al salmón. La caída en el número de ejemplares que se echan a tierra cada año no se remonta ni siquiera con las restricciones a la pesca, lo que lleva a estos deportistas a apuntar en otras direcciones. «Si tienes diez problemas y solo resuelves uno, no vas a solucionar nada. Si haces un control de los depredadores, y apunto al cormorán, haces repoblaciones y cuidas los ríos, habrá más salmones. Con lo que no puedes luchar es con el cambio climático», señala Enrique Berrocal.

Desde el Sella, Antón Caldevilla pone el punto de mira muy lejos de Asturias. «El problema no está aquí. Cada día hay más restricciones, pero si no se acompañan de otras cosas, no sirve», señala un veterano pescador que añade que «en los últimos años hubo desoves y repoblaciones. Lo que no sabemos es si los barcos pescaron mucho o no, porque en San Juan de Luz, por ejemplo, hay salmón fresco en la rula». Con todo, los pescadores de la región de acercarán mañana a los ríos asturianos para tratar de hacerse con el primer salmón de la temporada y dar continuidad a una tradición con un fuerte arraigo en la región.