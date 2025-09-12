El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un jugador mueve una pieza durante una partida. EC

Los siete jugadores israelíes se dan de baja en el Open de ajedrez de Sestao

El club les había invitado «en primer lugar a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, a jugar bajo bandera FIDE»

José A. Pérez Capetillo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:40

La organización del torneo del Open de ajedrez de Sestao ha informado en la mañana de este viernes que se han dado de baja del ... torneo los siete jugadores israelíes inscritos para su 40 edición, que empieza esta tarde a las 17.00 horas en el Frontón Municipal de Las Llanas.

