El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín Alonso, Francisco urbano, el seleccionador Pablo Álvarez, Francisco urbano, Marco Fraile, Jaime vega, Enol González, José Gonzalez, con sus medallas y trofeos, y la bandera de Asturias. E. C.

El surf casting crece en Asturias desde abajo

La Selección Asturiana Sub 16 se proclamó campeona de España de esta modalidad de pesca deportiva sin muerte, que se practica desde la orilla

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:05

Lo cierto es que muchas personas miran al surf casting desde la lejanía, pero sus aficionados lo hacen con la idea de derribar barreras, ... disfrutar de la competición, construir nuevos sueños, porque esta disciplina se ha consolidado como una de las más exigentes y apasionantes dentro de la pesca deportiva. Se practica desde la orilla con el objetivo de llegar lo más lejos posible mar adentro, superando el rompiente de las olas, donde suelen alimentarse las especies más buscadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  6. 6 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  7. 7 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El surf casting crece en Asturias desde abajo

El surf casting crece en Asturias desde abajo