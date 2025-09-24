El surf casting crece en Asturias desde abajo

Lo cierto es que muchas personas miran al surf casting desde la lejanía, pero sus aficionados lo hacen con la idea de derribar barreras, ... disfrutar de la competición, construir nuevos sueños, porque esta disciplina se ha consolidado como una de las más exigentes y apasionantes dentro de la pesca deportiva. Se practica desde la orilla con el objetivo de llegar lo más lejos posible mar adentro, superando el rompiente de las olas, donde suelen alimentarse las especies más buscadas.

Las imágenes hablan por sí mismas. Las más recientes, las que dejó el XXXII Campeonato de España Mar-Costa Infantil, que tuvo como escenario las playas de Peñíscola. Allí fue donde la Selección de Asturias se proclamó campeona nacional sub 16, donde sus integrantes fueron los mejores a la hora de leer la mar, identificar canales, bancos de arena, corrientes y otros indicios que marcaron la diferencia entre los integrantes del conjunto del Principado y el resto de selecciones participantes: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

El equipo asturiano, formado por cuatro jóvenes promesas, mostró una enorme solidez y regularidad en las tres mangas disputadas, mientras que, en el capítulo individual, Francisco Urbano Horrillo, del Club Marejada, se alzó con el título de campeón de España. A su lado, el resto de integrantes de la Selección Asturiana: Enol González (Candás Pesca Deportiva), Marco Fraile (Surfcasting Asturias) y Jaime Vega (Surfcasting Asturias)

Aunque a simple vista pueda parecer una actividad tranquila, la realidad es muy distinta: detrás de cada lance hay técnica, estrategia, resistencia física y, sobre todo, una profunda conexión con la mar. No lo tuvieron fácil los representantes asturianos, aunque, tras echar un vistazo a los números y a las clasificaciones, parece que fue más sencillo de lo que parece. «Hubo equipos de todas las comunidades bañadas por el Mediterráneo y, después, del norte, solo Asturias», explica el seleccionador regional infantil. «Quedamos campeones con una contundencia tremenda, con 14 puntos frente a los 56 del rival más próximo», hace hincapié Pablo Álvarez.

«Buena estrategia»

El corazón del surf casting está en el lanzamiento. No se trata solo de fuerza, sino de precisión, coordinación y técnica. Pero también, apunta el técnico, «de una buena estrategia y de dar, en este caso, con la pesca del verrugato, una especie de corvina que come en el fondo». La medición es estricta: se toman las dimensiones de cada ejemplar, se determina las especies, se registran y se devuelven al agua. «Se compitió durante tres días. Cada jornada se saca una clasificación general con cada pescador y, al final, se suman las clasificaciones y se define al ganador».

Asturias no solo se proclamó campeona por equipos, sino que los cuatro componentes del equipo quedaron entre los seis primeros clasificados (participaron 35 pescadores) haciéndose con el primer, tercer, cuarto y sexto puesto de la categoría individual, lo que habla bien a las claras del buen trabajo con la cantera. «Es una modalidad que tiene mucho arraigo en el Mediterráneo. En Asturias, hasta hace diez o doce años, no tenía prácticamente presencia. Pero el Club Surfcasting Asturias se convirtió en promotor e impulsor de esta modalidad. Desde 2013 llevamos empujando. Hemos evolucionado mucho con los adultos y ahora tenemos el conocimiento para poder formar a los más pequeños», apunta Pablo Álvarez, que, además de seleccionador regional infantil, es el presidente del club ovetense.

Además del éxito por selecciones, la cita acogía la clasificación de Alto Nivel, reservada a los deportistas con esa condición y que puntúa de cara al próximo Mundial 2026. En este exigente apartado, sobresalió Enol González Menéndez, que se alzó con el segundo puesto. Por su parte Marco Fraile alcanzó un meritorio tercero y Jaime Vega, que rubricó un gran campeonato, finalizó cuarto.