¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Mateo Vázquez, con su tabla, junto a la mar en Gijón. Paloma Ucha

El surfista Mateo Vázquez, en la cresta de la ola

El gijonés de 18 años lidera el circuito nacional de su categoría y viajará en diciembre a los Mundiales de Perú: «Confío en estar a la altura»

Iván García

Iván García

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 07:09

Comenta

«¿Mi día a día? Es bastante rutinario. Por la mañana voy a clase, luego llego a casa, como, quedo con mi entrenador en San ... Lorenzo y decidimos, en función de la marea, si nos quedamos o vamos a otra playa». A sus 18 años de edad, el gijonés Mateo Vázquez lidera actualmente el circuito nacional de surf en categoría júnior. Lo compagina con sus estudios de Enfermería, en los que se ha iniciado este año. De ahí su meticulosa rutina, en la que, pese a ello, hay tiempo para todo. «Normalmente entreno unas dos horas al día, sin contar desplazamientos. Ya por la noche aprovecho para estudiar, algo de tiempo libre y me intento acostar pronto».

