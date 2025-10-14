El surfista Mateo Vázquez, en la cresta de la ola

«¿Mi día a día? Es bastante rutinario. Por la mañana voy a clase, luego llego a casa, como, quedo con mi entrenador en San ... Lorenzo y decidimos, en función de la marea, si nos quedamos o vamos a otra playa». A sus 18 años de edad, el gijonés Mateo Vázquez lidera actualmente el circuito nacional de surf en categoría júnior. Lo compagina con sus estudios de Enfermería, en los que se ha iniciado este año. De ahí su meticulosa rutina, en la que, pese a ello, hay tiempo para todo. «Normalmente entreno unas dos horas al día, sin contar desplazamientos. Ya por la noche aprovecho para estudiar, algo de tiempo libre y me intento acostar pronto».

Las condiciones meteorológicas le hicieron decantarse finalmente, en esta ocasión, por ir hacia la zona de Avilés en busca de unas aguas más favorables. Y es que la habilidad de este joven asturiano sobre la tabla le ha llevado a ser siete veces campeón de Asturias –en todas las categorías en las que ha competido–, aunque seguramente su mayor éxito se produjo el pasado mes de septiembre, coronándose como medalla de oro en el Campeonato de España disputado en Playa España (Villaviciosa). «Fui pasando rondas hasta que llegué a la fase final, en la que éramos dos vascos, un cántabro, yo... Y gané», explica con la misma naturalidad con la que le sale surcar las olas. Seguramente su mejor triunfo hasta la fecha, aunque, a tenor de su juventud, la mejor victoria está por venir.

«Hay varias pruebas y, en función de cómo quedes, vas obteniendo unos puntos, que se van sumando, y así se elabora la clasificación», explica Vázquez sobre el sistema que determina las posiciones del circuito en el que compite y que también lidera. «En las pruebas digamos que tenemos unas mangas, que son periodos de 25 minutos en los que tenemos para tomar las olas. Los jueces nos cogen como referencia las dos mejores olas que hayamos tomado en ese tiempo y nos ponen una nota». Una puntuación que va del 1 al 10 y que tiene en consideración el riesgo que asume el deportista, el tamaño de la ola, así como la destreza sobre la tabla. Así se van eliminando a los competidores hasta que un puñado de ellos pasan a la última ronda, la final.

Vázquez se inició al deporte en el fútbol, como otros tantos jóvenes, con cinco años de edad. «Al principio solo practicaba el surf por los veranos». No fue hasta los diez años cuando comenzó a tomarse en serio la disciplina acuática. «Empecé a ver que se me daba bien y ya me lo fui tomando más en serio». Año a año fue proclamándose campeón regional hasta llegar al punto actual en el que también está participando en los campeonatos júnior de Europa y, en un par de meses, irá a los Mundiales que se celebrarán en Perú del 5 al 14 de diciembre. Vázquez fue seleccionado por el equipo español que participará en el campeonato júnior del país latinoamericano.

A largo plazo tiene claro cuál es su sueño. «Ir a unos Juegos Olímpicos sería algo increíble». Y es que el surf es una de las múltiples disciplinas que tienen cabida en el gran acontecimiento que se celebra cada cuatro años. Aunque, antes, lo tiene claro. «Paso a paso, lo primero que me gustaría es hacer una buena competición en diciembre. Confío en estar a la altura».