Carlos Ortiz y Alba Ortiz, ganadores de la prueba. Arnaldo García

Carlos Ortiz y Alba Ortiz vencen en la XLVI Travesía Playa de San Lorenzo

Cerca de 150 nadadores tomaron parte en la prueba organizada Club Natación Ciudad de Gijón, en la que los participantes tuvieron que cubrir una distancia de 1.500 metros

César Sánchez Tessier

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:36

El barcelonés Carlos Ortiz y la gijonesa Alba Ortiz se adjudicaron el triunfo absoluto esta mañana en la XLVI Travesía Playa de San Lorenzo.

Cerca ... de 150 nadadores tomaron parte en la travesía organizada Club Natación Ciudad de Gijón, en la que los participantes tuvieron que cubrir una distancia de 1.500 metros, sobre un trazado en el que tomaron la salida a la altura de la escalera 14 del arenal gijonés, para salvar después las boyas de desmarque colocadas por la organización y finalizar la travesía en la rampa de la antigua Pescadería, donde se situó la llegada.

