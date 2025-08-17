Carlos Ortiz y Alba Ortiz vencen en la XLVI Travesía Playa de San Lorenzo Cerca de 150 nadadores tomaron parte en la prueba organizada Club Natación Ciudad de Gijón, en la que los participantes tuvieron que cubrir una distancia de 1.500 metros

César Sánchez Tessier Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 11:36 Comenta Compartir

El barcelonés Carlos Ortiz y la gijonesa Alba Ortiz se adjudicaron el triunfo absoluto esta mañana en la XLVI Travesía Playa de San Lorenzo.

Cerca ... de 150 nadadores tomaron parte en la travesía organizada Club Natación Ciudad de Gijón, en la que los participantes tuvieron que cubrir una distancia de 1.500 metros, sobre un trazado en el que tomaron la salida a la altura de la escalera 14 del arenal gijonés, para salvar después las boyas de desmarque colocadas por la organización y finalizar la travesía en la rampa de la antigua Pescadería, donde se situó la llegada.

El deportista catalán logró una cómoda victoria en la prueba gijonesa. Lucas Costa se clasificó en segunda posición y Óscar Rodríguez en la tercera. Alba Ortiz, por su parte, controló la travesía desde las primeras brazadas, para lograr un nuevo triunfo en la playa de San Lorenzo. Blanca Alonso concluía la prueba en segunda posición, precediendo en la llegada a Sandra Santos, que se hizo con la tercera plaza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión