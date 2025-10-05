El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Acción de ataque del Pasek Belenos en el partido ante el Pozuelo en el Muro de Zaro. Pablo Nosti
Rugby

Victoria de oro del Pasek Belenos

Los avilesinos resisten de forma heroica el empuje de los madrileños para conseguir cuatro puntos que enloquecen al Muro de Zaro

Rodrigo

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:57

Nadie sabe muy bien cómo, pero el Pasek Belenos sumó cuatro puntos de oro ante un muy renovado Pozuelo. El cuadro madrileño dominó, tanto por ... juego como territorialmente, pero perdonó. Y ahí apareció el coraje local secundado por una grada que apretó como nunca.

