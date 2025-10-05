Victoria de oro del Pasek Belenos

Nadie sabe muy bien cómo, pero el Pasek Belenos sumó cuatro puntos de oro ante un muy renovado Pozuelo. El cuadro madrileño dominó, tanto por ... juego como territorialmente, pero perdonó. Y ahí apareció el coraje local secundado por una grada que apretó como nunca.

Tarde potente de emociones en el Muro de Zaro con un cuadro blanquiazul dejándose el pellejo defendiendo, una y otra vez, en zona de 22 propia. El compromiso a la hora de placar fue clave. Los visitantes arrancaron, ojo al dato, 25 golpes de castigo por tan sólo 9 de parte local. Las estadísticas dicen que el Pasek Belenos debería haber perdido claramente el encuentro.

Choque extraño, por suerte para los locales. El Pozuelo apretó de inicio anotando en una acción de touche moul poniendo a los blanquiazules en un panorama muy cuesta arriba. Ibáñez, apertura visitante, gobernó el choque con determinación activando un ataque madrileño que arrinconó a los locales en su zona de 22. Ahí, en esos metros decisivos, Pozuelo perdonó y terminó pagándolo caro.

Pasek Belenos Cladera, Bravo, Gastón, Abraham, Luca, Jake, Rico, Bernie, Indy, Brais, Gonzalo, Iose, Dopico, Cao y Varela. También jugaron Martino, Silvestre y Joaquín. 19 - 16 CRC Pozuelo Felipe, Gallego, Fertu, Fluxa, Alvariña, Osset, Del Campo, Agnelet, Prados, Ibáñez, Arraiza, Mazariegos, Palero, Elvira y Garreta. También jugaron, Valentín, Cabezas, Facundo, Alfredo, Sierra, Estévez y Manteca. Secuencia en el marcador 0-5, 3-5, 3-8, 3-11, 6-11, descanso, 9-11, 9-16, 12-16 y 19-16.

Árbitro González de Luis. Castilla y León.

Incidencias Campo Muro de Zaro. 400 espectadores. Terreno perfecto en tarde primaveral.

No se suelen dar estos partidos en rugby, donde el equipo dominador suele ganar con claridad. El Pasek Belenos apechugó, tuvo suerte en jugadas clave y sólo pisó campo contrario para, primero mantenerse a flote, y después amarrar una victoria increíble sobre la bocina.

EL 0 a 5 estuvo tímidamente contestado con una buena conversión a palos de Brais, pero los locales nunca llevaron la iniciativa limitándose a sufrir en defensa. Dos golpes de castigo en mitad de un claro dominio del Pozuelo ponían tierra de por medio a favor de un cuadro visitante que pudo haber hecho más sangre, (3-11).

Un nuevo golpe de castigo aislado antes del intermedio mantenía a flote a los avilesinos en el tanteador. Al descanso se llegaba con un 6 a 11 dejando todo pendiente para la reanudación. Todo continuó por los mismos derroteros, el Pasek Belenos lo intentó, pero el peso del partido siempre lo llevó el Pozuelo presionando, una y otra vez, dentro de la 22 avilesina.

Fotos: Pablo Nosti 1 /

La cantidad de golpes de castigo a favor del cuadro madrileño resultó escandalosa, pero los madrileños no sacaron partido de esta circunstancia en el tanteador. Un ensayo a falta de 20 minutos aclaraba el trámite para el Pozuelo, aunque no resolvía el encuentro y dejaba vivo a un corajudo equipo blanquiazul.

El Pasek Belenos supo encajar y, aunque inferior, nunca dejó de creer. Con 9 a 16 abajo los locales se las arreglaron para jugar lo justo en campo visitante. Brais acortó distancias a falta de 5 minutos colocando el 12 a 16. La grada entró en ebullición. Se olía la remontada.

Pozuelo incurrió en un par de golpes de castigo inoportunos dando la posibilidad a los locales de jugar, por primera vez en esta segunda mitad, dentro de la 22 madrileña. El ataque blanquiazul puso en funcionamiento, por primera vez en la tarde, un resolutivo juego de delantera arrancando un ensayo de castigo. Locura colectiva. El Pasek Belenos se ponía por delante por primera vez a falta de dos minutos.

Todo parecía hecho con el, a la postre definitivo 19 a 16, pero aún tocó sufrir con los dos últimos balones con un Pozuelo que no ensayó de milagro, enlazando fases sobre la línea de marca local hasta el robo final del oval por parte de Juan Rico, el renacido que volvía tras sanción, que pateó fuera poniendo el broche a una inolvidable tarde de rugby en Llaranes con una importantísima victoria tanto en el plano clasificatorio como en el emocional.