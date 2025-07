Zidi Yu, la nadadora china de solo 12 años que acapara todas las miradas en los mundiales: «Comencé en un parque acuático»

Los jóvenes cada vez despuntan antes en la élite del deporte. No solo son adolescentes son los que destacan, sino que ya son los niños. ... Los mundiales de natación que se disputan en Singapur son un ejemplo de ello. La china Zidi Yu, de tan sólo 12 años, se quedó a solo seis centésimas de la medalla de bronce, una prueba en la que se impuso la canadiense Summer McIntosh, otra nadadora adelantada a su tiempo que ya fue cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio con sólo 14 años.

Para hacerse una idea de la marca que logró Yu, si llega a conseguir la medalla de bronce habría podido rebajar el récord de España –2.09.45– de Mireia Belmonte, medallista mundial y europea en esta prueba. La nadadora china comenzó a acaparar titulares por primera vez el año pasado después de perderse por dos segundos un tiempo de clasificación olímpica para París 2024.

En mayo, en el campeonato nacional chino, Yu fue segunda en 200 metros con un tiempo de 2:10.63, una marca jamás registrada por un niño de 12 años, mujer y hombre, en dicha disciplina. De hecho, la nadadora china tiene un problema de precocidad respecto a las marcas mundiales y a la normativa de la Federación Internacional (FINA). Si bate un récord mundial júnior, este no podría ser homologado, porque hasta los 14 años.

Yu no lleva mucho tiempo nadando. A pesar de ser ya una deportista de élite, comenzó en este deporte a los seis años. Lo hizo por pura diversión, para refrescarse del caluroso verano en China. «El verano era demasiado caluroso y mi papá me llevó al parque acuático», cuenta la joven en medios locales. «Disfruté del frescor del agua y pasé mucho tiempo en diferentes piscinas pequeñas para niños. Un día, un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido». Ahí comenzó a cambiar su vida. De las piscinas de verano pasó a entrenar casi como una profesional pese a su corta edad.

Con nueve años se trasladó a 160 kilómetros del hogar familiar al club de natación Hebei Taihua Jinye y se unió al equipo provincial. De ahí han salido medallistas olímpicas como Li Bigjie y Zhang Yifan, medallistas ambas en el relevo largo (4x200) en Tokio 2021. Al principio tuvo dificultades para mantener el deporte y sus estudios. «Casi dejé la natación antes del campeonato nacional del año pasado debido al agotamiento entre los entrenamientos y los estudios. Afortunadamente, gracias a mis entrenadores, compañeros, amigos y padres, me di cuenta de que la natación es parte de mi vida y no puedo renunciar a ella», dice. Completa 10 sesiones de entrenamiento a la semana, algo que Pepín Rivera, responsable de grupos de edades de la Federación Española, ve exagerado en declaraciones al diario Marca. «En España es algo que no se suele hacer. Los de 12 pueden estar entre seis o siete semanales. Ni los chicos de 18, siquiera, que suelen hacer nueve: tres mañanas y todas las tardes hasta el sábado. De agua, hablamos. Luego gimnasio, core... son entrenamientos aparte».

Según publicó recientemente el New York Times basándose en documentos de la Oficina Provincial de Deportes de Hebei y que ha recogido La Vanguardia, Yu Zidi nada 15 kilómetros diarios, que lleva dos años pasando al menos dos horas al día en una cámara de hipoxia que simula estar a 2.000 metros y que su hemoglobina es de 16,2, superior a la de las mujeres. Tiene un 14,3mmol/l de lactato y su recuperación es un 40% más rápida que la de las adultas.

Como principal característica de su estilo, Andreu Roig, biomecánico del CAR, explica en el diario barcelonés que «su subacuático y su movimiento de piernas es muy bueno. Alinea muy bien el cuerpo. Lleva la espalda hacia el fondo de la piscina y luego remonta, lo que reduce el impacto en el agua. Su frecuencia de nado es muy alta». Ahora mismo nada entre 12 y 15 segundos más rápido que Ledecky y McIntosh cuando éstas tenían 12 años y la hora de ruta está diseñada para que Yu sea la gran estrella de los Juegos de Los Ángeles 2028. De momento, en Singapur le quedan los 200 mariposa (30 de julio) y 400 estilos (3 de agosto), en ambas tiene la quinta mejor marca del mundo.