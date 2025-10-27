'Cohete' y Pin logran su tercer Supercampeonato en el RallyRACC

Cuando todavía falta la cita de La Nucía, con la que se cerrará la temporada, José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin sentenciaron este ... domingo la consecución de su tercera corona del Supercampeonato de España de Rallys tras la de 2021 y 2023.

La pareja asturiana hizo los deberes en el RallyRACC, prueba a la que llegaban con la primera bola de partido para conseguir el título nacional. 'Cohete' y Pin no desaprovecharon la oportunidad, llevándose con el Skoda Fabia RS Rally2 la victoria en la única cita mixta del calendario, la cual dominaron casi desde el principio.

Y eso que la prueba catalana comenzó con un susto para los de Skoda-Recalvi. «Volcamos en la 'free practice' para ir dándole un poco de emoción», explicó el piloto praviano, quien reconoció que ninguna de las dos jornadas fueron fáciles. «En los tramos de tierra había sitios complicados, en los que teníamos que gestionar mucho la velocidad para no tener ningún pinchazo. Y este domingo decidió despertar como si estuviéramos en Asturias, lloviendo, y eso tampoco lo facilitó mucho».

La gestión de la prueba por parte de los asturianos fue prácticamente perfecta, siendo los únicos en no tener problemas, mientras que sus rivales se fueron cayendo progresivamente de la lucha por la victoria. Suárez y Pin obtuvieron su quinto triunfo de la temporada por un margen de 1:50 sobre Iván Ares y Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), completando el podio, a casi tres minutos, Pepe López y David Vázquez (Hyundai i20N Rally2).

«Estoy muy contento, ha sido una temporada muy buena, con algún error como el de Ourense, pero en el resto estuvimos en todo momento luchando en los rallys, ganando varios de ellos», declaró el piloto praviano, quien sumaba en Salou su quinto título nacional, ya que a los tres cetros del Supercampeonato añade dos nacionales de tierra.

La temporada de los asturianos ha sido casi inmaculada, con cinco victorias (Lorca, Sierra Morena, Rías Baixas, Llanes y ahora RallyRACC) y el segundo puesto del Princesa. «No hay nada que objetar, ha sido una gran temporada», indicó 'Cohete', quien redondeaba una campaña en la que Skoda se hizo con el título de marcas y Recalvi Team, con el de concursantes. «Tengo el mejor equipo, el mejor coche y los mejores neumáticos, por lo que no puedo estar mejor rodeado, así que mi trabajo es bastante fácil», señaló.

Para el piloto praviano ahora es tiempo de festejar. «El 2026, que espere, que ahora toca celebrarlo», dijo el piloto, aunque se marca un objetivo claro: «Vamos haciendo años impares las victorias del Supercampeonato, pero es algo que vamos a romper el año que viene, que lo ganaremos también».