Todos contra 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias Pin en el Rally Villa de Llanes

El Skoda Fabia RS Rally2 de García y Cué en las verificaciones.

Hugo Velasco Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Supercampeonato de España de Rallys se reencuentra con una de sus pruebas más carismáticas, el Villa de Llanes. La cita organizada por la ... Escudería Villa de Llanes tuvo ayer su antesala, con las verificaciones y la ceremonia de salida, por donde pasaron los cincuenta y siete equipos que tomarán parte en esta edición. Un elenco de inscritos que encabezan José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2), quienes buscarán en las carreteras del Oriente un triunfo que les acerque al título nacional.

Como oposición a ellos estarán Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2), Pepe López-David Vázquez (Hyundai i20N Rally2), y los asturianos Alberto Ordóñez-José Pintor (Citroën C3 Rally2) y Pepe Álvarez-Diego Sustacha (Hyundai i20N Rally2). Hoy la actividad se inicia a las 9.15 horas con la disputa del shakedown y tramo de calificación. Por la tarde será el turno de los tramos cronometrados de Nueva-Labra (19,90 kilómetros) y Gamoneu (10,45 kilómetros), a doble pasada, y el urbano de Llanes (1,84 kilómetros), que cerrará el primer día de competición.

