El Skoda Fabia RS Rally2 de García y Cué en las verificaciones. E. V. LL.
Motor

Todos contra 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias Pin en el Rally Villa de Llanes

Con la ausencia de Pardo y De la Puente, líderes del Supercampeonato, los asturianos parten como grandes favoritos al triunfo en la prueba

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Supercampeonato de España de Rallys se reencuentra con una de sus pruebas más carismáticas, el Villa de Llanes. La cita organizada por la ... Escudería Villa de Llanes tuvo ayer su antesala, con las verificaciones y la ceremonia de salida, por donde pasaron los cincuenta y siete equipos que tomarán parte en esta edición. Un elenco de inscritos que encabezan José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2), quienes buscarán en las carreteras del Oriente un triunfo que les acerque al título nacional.

