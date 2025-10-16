El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Michael Schumacher. EP
Tribunales

Buscan al piloto australiano acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher

El procesado se encuentra en paradero desconocido y no asistió al juicio de este miércoles

Juanma Mallo

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:24

Comenta

Un piloto australiano ha sido acusado de violar a una de las enfermeras que cuidaban a Michael Schumacher, la leyenda de la Fórmula 1 que en diciembre de 2013 sufrió un grave accidente mientras esquiaba y cuyo estado de salud se desconoce. Según el medio suizo '24heures', los hechos se produjeron en 2019, aunque no fue denunciado hasta 2022.

El acusado -varios medios indican que es Joey Mawson, amigo de Mick, hijo del siete veces campeón del mundo- vivió durante un tiempo en la masión de la familia Schumacher y fue entonces cuando abusó de una de las enfermeras.

Al parecer, la violación se produjo el 23 de noviembre de 2019. Durante la noche, se celebró una fiesta en la propiedad entre el acusado y varios miembros del personal. En un momento determinado, la víctima, de 30 años, fue llevada a su habitación debido a que perdió el conocimiento por la ingesta de alcohol. Tiempo después, el piloto australiano habría entrado en el habitaculo para abusar de ella en dos ocasiones. Al día siguiente, la joven no recordaba nada de lo ocurrido. Sin embargo, algunas evidencias físicas le llevaron a sospechar que había sido violada. Cuando se dio cuenta de lo que podía haber sucedido, escribió al piloto, al que le pidió que no se acercara más a ella.

En ningún momento contó nada a la familia Schumacher, por miedo a represalias. En enero de 2022, tras ser despedida, denunció los hechos y señaló a un piloto de 40 años que se encuentra suspendido por un caso de dopaje. Según varias fuentes, el piloto admitió que habían tenido una breve relación, que se habían llegado a besar en un pub de Ginebra y que todo había sido consentido.

El medio helvético deja bien claro que ningún miembro de la familia del piloto alemán está implicada en el proceso penal ni tampoco han sido llamados a declarar.

El juicio iba a comenzar este miércoles en Nyon (Suiza), pero el acusado se encuentra en paradero desconocido.

