El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro de la Rosa ejerce de embajador del equipo Aston Martin. Aston Martin F1

Pedro Martínez de la Rosa

Embajador del equipo Aston Martin
«Fernando Alonso es un talento único que se merece al menos otro Mundial»

'El efecto Newey' es doble porque son muchos los que han querido venir para aprender de él. Tenerlo es un lujo. Está centrado al 100% en 2026»

Eduardo Alonso

Eduardo Alonso

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:50

Pedro Martínez de la Rosa (Barcelona, 1971) siempre ha mostrado en la pista retazos de sangre y de clase, y, fuera de ella, nadie habrá ... escuchado ni un solo reproche de su boca. Expiloto de F-1 y ahora embajador de la estructura de los monoplazas verdes de Aston Martin, es una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso, con el que mantiene una estrecha y cómplice amistad y con el que ha compartido muchos momentos, mejores y peores, durante los últimos años. A la hora fijada se conecta a través de videoconferencia desde su casa, vía la nueva fábrica en Silverstone, para, más que responder preguntas, mantener con EL COMERCIO una charla sobre el 'gran circo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  3. 3 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  4. 4 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  5. 5 El viento reaviva las llamas en Degaña y obliga a un despliegue sin precedentes
  6. 6 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  7. 7 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  8. 8

    Garitano, a coger el ritmo de Gallego
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias?
  10. 10

    Un fuego puede permanecer activo en el subsuelo «hasta tres o cuatro años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Fernando Alonso es un talento único que se merece al menos otro Mundial»

«Fernando Alonso es un talento único que se merece al menos otro Mundial»