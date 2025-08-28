La Fórmula 1 vuelve al 'cole' con reválidas pendientes

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 28 de agosto 2025, 12:46 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Las viejas cuitas, o no tanto, que dejó la primera mitad del campeonato del mundo de Fórmula 1 se retoman con el regreso de la acción en pista tras el parón veraniego. El Gran Premio de los Países Bajos, que se disputa en el circuito con el tiempo por vuelta más corto del calendario, dirimirá de nuevo las capacidades de los grandes favoritos para imponerse. Dicho con nombres propios: todo apunta a una nueva batalla entre Oscar Piastri y Lando Norris por el liderato.

Cuando finalizó el Gran Premio de Hungría, la clasificación del campeonato quedó con el australiano líder con 284 puntos, pero con su compañero más cerca que nunca. Norris llega a Zandvoort con 275 puntos, solo nueve por detrás, y la confianza que le dan los últimos resultados, con tres victorias en los últimos cuatro grandes premios. El buen ambiente entre los dos pilotos de McLaren aún se mantiene, al menos de manera pública, y la cordialidad se impone en plena lucha por el título. Sin embargo, con solo diez fines de semana por delante para dirimir quién va a ser el campeón del mundo de 2025, ninguno de los dos se va a dejar nada en la pelea por alzarse con la corona. Porque, este año sí, Max Verstappen va a tener que claudicar.

No se puede descartar, ni mucho menos, al vigente campeón del mundo. El tumultuoso momento que vive Red Bull no parece haber afectado al ánimo de un tetracampeón que ha dedicado estas vacaciones a estar con su familia y su recién nacida hija Lily —o así lo ha mostrado en sus redes sociales— y también a desmentir los rumores que apuntaban a una salida del equipo que le ha convertido en leyenda. Con la salida, forzada o voluntaria, de Christian Horner, todo apuntaba a que se iba a confirmar una renovación de Verstappen que, a efectos prácticos, no es necesaria, ya que tiene contrato más allá de este 2025, pero que sí hubiera servido para acallar los rumores típicos de esta época del año. Nada más lejos: durante semanas se leyeron todo tipo de especulaciones, incluida la vinculación del español Álex Palou, flamante campeón de la IndyCar por cuarta vez, con el equipo de las bebidas energéticas a futuro.

Verstappen explicó en el portal oficial de la competición que él prefiere quedarse al margen de rumores con un silencio que, sin atisbo de implicación directa, sí le hace cómplice del maremágnum de noticias. «Siempre hay otras personas hablando mucho, mientras yo realmente no decía nada, porque primero que todo, no lo necesito. Es mejor para todos. Estoy muy centrado en 2026 con el equipo, en mirar hacia adelante y asegurarme de que acertamos con la nueva normativa y seamos competitivos desde el inicio», zanjó al respecto.

Alonso y Sainz, con motivos para sonreír

Los representantes españoles en el paddock llegan a los Países Bajos, viejo feudo del Imperio cuando España era tal, con cierto optimismo. Fernando Alonso cerró la primera parte del campeonato con su mejor resultado del año y la sensación de que Aston Martin no va a acabar tan mal el año como parecía en los inicios. Sin ser nada del otro jueves aún, el AMR25 sí ha mejorado —a poco, empeorarlo era más complicado— y espera que el camino emprendido en la última parte de ese primer segmento del año se mantenga recto.

Carlos Sainz, en cambio, necesita un golpe de moral. Aunque el rendimiento del Williams le permite ser relativamente optimista, lo cierto es que se encuentra en el abismo. Con casi 40 puntos de desventaja con su compañero Alex Albon, que le está arrasando sin paliativos, buscará en Zandvoort un buen resultado. Todo apunta a que, incluso con las previsiones meteorológicas cambiantes que se esperan, el madrileño estará luchando por puntuar. Para eso necesita tener un buen sábado, ya que la clasificación sigue siendo su talón de Aquiles este año. Sainz es consciente, él más que nadie, de que sin un buen lugar en la parrilla del domingo no va a poder hacer mucho. Mientras su compañero siga sin fallar de manera clara, todo depende de él.