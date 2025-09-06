Un Verstappen de récord agua la fiesta de McLaren

David Sánchez de Castro Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

El chasco que se han llevado los fans de McLaren, que haberlos haylos, en este sábado en Monza ha sido notable. Cuando ya daban por descontada la pole de uno de sus soldados, bien Norris, bien Piastri, fue Verstappen el que les recordó con una pole de récord que ellos son los candidatos y él quien ostenta la corona. Los rebufos, un arte cada vez más olvidado en estos tiempos de DRS, aún sirven en el clásico trazado italiano.

La actuación de los españoles entró dentro de lo previsto. Quizá a Fernando Alonso le faltó un poco más de tino a la hora de elegir el momento para marcar su vuelta buena en la Q3, lo que quizá le hubiera permitido adelantar unas pocas posiciones. El 9º puesto, justo en la misma línea que su pupilo Bortoleto, 8º con el Sauber, le permitirá luchar por los puntos desde un puesto de salida algo mejor que Carlos Sainz, 13º, que superó por la mínima expresión a su compañero Albon.

Q1: Russell avisa

Sin tiempo que perder, por si acaso, el primero en abrir fuego en pista fue Charles Leclerc. Visto el rendimiento dubitativo de Ferrari este fin de semana, el monegasco abrió pista en la calurosa tarde de Monza.

Pero, como quedó demostrado después, la progresión de la pista en cuanto a rendimiento conforme pasaban los minutos hizo que se colaran en la zona alta pilotos poco habituales. Por ejemplo, un Fernando Alonso que llegó a codearse con los McLaren o un Russell que, con neumáticos medios, se aupó con el mejor crono a falta de 7 minutos y ya no lo soltó hasta el final de esta tanda. Dicha mejoría propició también que tanto Alonso como Sainz, este por delante, pasaran cómodos a la Q2.

Los que no lo hicieron fueron Hadjar, flamante podio hace apenas unos días, Stroll, Colapinto, Gasly y un Lawson que casi provoca un accidente por un sobreviraje en la curva 6 del circuito.

Q2: Tensión para pasar a la Q3

La segunda tanda de la clasificación no se resolvió tampoco hasta los minutos finales. Tanto fue así que, mientras todos los pilotos estaban dando la última vuelta, Verstappen, Russell y Piastri ocupaban los primeros puestos… que no fueron los que finalizaron.

Y es que Antonelli, ídolo local, se coló entre medias de Verstappen y Piastri, toda vez que todos mejoraron sus cronos excepto un Verstappen que no lo necesitó. Tanto esperó Norris que casi se queda fuera, aunque finalmente marcó el 5º crono y luchó, como estaba previsto, por la pole. Alonso, de nuevo, dio el 'do' de pecho y también pasó el corte.

Los que se quedaron sin pasar a la Q3 fueron Bearman, Hulkenberg, Sainz Albon y Ocon.

Q3: Verstappen deja a McLaren sin pole

En el primer intento en la lucha por la pole, no fueron ni Piastri ni Norris los que se hicieron con el mejor crono. Toda una declaración de situación, ya que en el viejo templo de la velocidad sufrieron más de lo previsto. Fue Verstappen el primero en mandar sobre el crono, hasta el punto de que luego no le hizo falta mejorar.

Y es que, para sorpresa de propios y extraños, ni Norris ni Piastri fueron capaces de rebajar el 1:18.792, que ya es la vuelta más rápida de la historia en Monza en una clasificación. Verstappen sonreía bajo el casco al ver que su candidatura para este domingo crecía exponencialmente. La sonrisa se convirtió en júbilo absoluto porque sabía que, en estas circunstancias, quizá sea una de las últimas poles que puede lograr este año.

Por detrás, los Ferrari se quedaron fuera del 'top 3' deseado, aunque aspiran al podio. Leclerc, de nuevo, superó a un Hamilton que sigue sin levantar cabeza. La sorpresa de la jornada la protagonizó un Gabriel Bortoleto que, con permiso de Antonelli y Hadjar que ya han pisado el podio, está siendo la gran sorpresa entre los 'rookies'. El brasileño saldrá octavo, justo delante de su mentor, ídolo y representante, Fernando Alonso, que luchará de nuevo por la zona de puntos y que espera tener más suerte que en la última carrera.