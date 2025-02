Phillip Island, primera oportunidad para Álex Márquez

Borja González Phillip Island Jueves, 24 de octubre 2019, 11:44 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

El Circuito de Phillip Island, a menos de 100 kilómetros de Melbourne, es uno de esos circuitos que saca la sonrisa de la mayoría de pilotos del Mundial de Motociclismo, en cualquiera de las categorías. Un trazado puro de motos, en un entorno idílico, en el que suelen verse carreras espectaculares… pero en el que la climatología juega un papel determinante, en una época en la que suele ser muy variable. La isla australiana recibió a los pilotos con sol y altas temperaturas, un espejismo de lo que realmente se espera para los tres días de acción en pista: lluvia, frío, y viento, un aire proveniente 'antártico' que empeora aún más las condiciones y que baja la temperatura de los neumáticos elevando el riesgo de caídas.

Unas circunstancias poco relevantes para MotoGP, categoría ya decidida, y en la que está en juego la honra (la de impedir que Marc Márquez alargue su trayectoria triunfal), y algún trofeo menor, como el tercer puesto de la clasificación general, una vez que Andrea Dovizioso prácticamente se garantizó el subcampeonato antes de llegar a un circuito tradicionalmente complicado para las Ducati.

«Es un circuito que nos gusta a todos, es casi para mucho pilotos el favorito, pero es un circuito muy rápido que el tiempo cambia bastante, con frío y lluvia el riesgo es alto, y cuando eso sucede, si no te encuentras del todo bien, tienes que saber aceptarlo, pensar mucho encima de la moto y no probar; en otros circuitos puedes probar ir por encima del límite, pero aquí vale la pena no jugársela mucho ya que son curvas rápidas, y es una carrera más, hay otra más en Malasia y otra en Valencia y hay después una pretemporada para la que tenemos que salir sanos y salvos», analizaba Márquez, que tendrá un ojo puesto en lo suyo, y otro en lo que haga su hermano.

«Un poquito de carambola está claro que tiene que haber, pero lo que depende de mí es ganar, así que voy a intentar hacer mi mejor fin de semana para intentar estar lo mejor preparado posible para el domingo»

Y es que el impredecible Phillip Island va a ser el escenario de dos bolas de campeonato, las que afrontan Lorenzo Dalla Porta en Moto3, con 47 puntos de ventaja sobre Arón Canet (un mundo), y Álex, en su caso con varias opciones pero dependientes de lo que hagan cinco rivales, Thomas Luthi, Augusto Fernández, Jorge Navarro, Brad Binder y Luca Marini. «Un poquito de carambola está claro que tiene que haber, pero lo que depende de mí es ganar, así que voy a intentar hacer mi mejor fin de semana para intentar estar lo mejor preparado posible para el domingo», razonaba el de Cervera, que acepta que el hecho de tener tantos rivales, pero ninguno que se señale por encima de los otros, puede ser una ventaja. «De todos los que estamos allí, estamos siendo los más consistentes, siempre delante. Ahora ha salido Luthi, que en Japón no tenía nada que perder, se la jugó y le salió bien, con una muy buena carrera, entonces nosotros tenemos que estar allí con el objetivo de intentar estar delante de ellos».

Si Márquez gana, necesitaría que el suizo no fuese mejor que quinto, y que Fernández no pasase de la tercera posición, la combinación más sencilla de las tres que hay; en las otras dos siempre tendría que estar en el cajón y mirar lo que hiciesen los demás. En cualquier caso, y como apunta su hermano y ya campeón de MotoGP, en su box tienen claro que todo lo que sea estar entre los cinco primeros sería positivo, para después esperar a plantear las matemáticas de cara a la semana que viene, cuando el Mundial se desplace hasta Malasia para cerrar este triplete de carreras.

Una visión 'conservadora' a la que invitan las previsiones para estos días en los que las categorías pequeñas prevalecerán sobre la reina, aunque en esta hay un punto de interés: el regreso de Johann Zarco a la parrilla, después de haberse bajado en agosto de la KTM con la que no ha podido triunfar este año.

El francés se examinará con la Honda de Takaaki Nakagami, que ha decidido pasar por el quirófano para operarse de una dolencia similar a la que obligó a Marc Márquez a estar en el dique seco en diciembre y enero. Una prueba que colocará también la lupa sobre Jorge Lorenzo ya que deberá mostrar cuán complicada es la moto que este año ha vuelto a llevarse el título de pilotos y de constructores.

Lekuona, a MotoGP

Ligado a Zarco, KTM aprovechó el arranque de la cita australiana para anunciar que el hueco dejado por este será ocupado en 2020, y de manera sorprendente, por el valenciano Iker Lecuona, actualmente en Moto2 y que apenas cuenta con tres años y medio de experiencia en motos de velocidad, en una trayectoria nunca vista antes en un campeonato acostumbrado a historias sorprendentes. «Nadie ha hecho mi trayectoria, no sé si habrá otro», reconocía aún emocionado por una noticia gestada hace menos de una semana. «Sé que hay que tener suerte, que se pongan todos los astros en fila para que cuando alguien busca tu estés ahí pero también es cierto que he trabajado mucho».

KTM elige a Binder para acompañar a Espargaró en 2020 Brad Binder, inicialmente anunciado en MotoGP en 2020 en el seno del equipo satélite de KTM, Tech3, correrá finalmente para la escudería principal junto al español Pol Espargaró, anunció KTM este jueves en un comunicado. El sudafricano sustituirá al francés Johann Zarco, del que la escudería austríaca prescindió a mitad de la temporada 2019 ante los pobres resultados. El español Iker Lecuona ocupará el puesto dejado por el sudafricano en Tech3, junto al portugués Miguel Oliveira. Binder, de 24 años y campeón del mundo de Moto3 en 2016, es producto de la filial de pilotos de KTM y de Red Bull. Lecuona, de 19 años, descubrió el Mundial en 2016, directamente en Moto2. Suma dos podios en su palmarés (2º en Valencia en 2018 y 3º en Tailandia en 2019).