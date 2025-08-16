Pole por sorpresa de Marco Bezzecchi y caída de Marc Márquez El de Aprilia saldrá por delante de las Ducati en la parrilla del Gran Premio de Austria, mientras que el líder de MotoGP partirá desde la segunda fila después de un error en la Q2

El circuito de Red Bul Ring amaneció soleado para el sábado al sprint del Gran Premio de Austria, cuyo primer momento importante del fin de semana era las dos calificaciones de la clase reina. Antes de la Q1, se disputaron los habituales treinta minutos de entrenamientos libres matutinos donde volvió a liderar Marc Márquez por delante de Pecco Bagnaia, con una caída sin consecuencias para Pedro Acosta.

En la repesca de la Q1 estaban presentes las dos Aprilia oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, que se situaron al frente de la tabla con el primer neumático, lo que daba esperanzas al piloto madrileño de pasar a la definitiva Q2, pero faltaba todavía el segundo juego de blandos y emergió ahí la figura de Enea Bastianini. El italiano se había quedado el viernes a las puertas de entrar en la Q2 directo y acabó superando a las Aprilia para acabar al frente de la tabla en la Q1.

Dos italianos pasaban a calificación definitiva que definiría la pole, Bastianini y Bezzecchi, mientras que en el último instante Luca Marini también mejoraba el crono de Martín, y ambos compartirán la quinta fila de parrilla junto a Di Giannantonio, la única Ducati fuera de la Q2. Las Yamaha volvieron a demostrar que el Red Bull Ring no es trazado amigo y las cuatro estarán en el fondo de la parrilla. Con Fabio Quartararo, Álex Rins y Miguel Oliveira en la sexta fila y Jack Miller desde la séptima, junto al japonés Ogura.

El que no estará en la parrilla de MotoGP será Maverick Viñales, que llegaba al Red Bull Ring muy tocado físicamente después de una complicada lesión en el hombro izquierdo que le hizo pasar por el quirófano. Aunque el de KTM tiró de pundonor e incluso hizo un intento de vuelta rápida en la Q1, un chequeo posterior en la clínica del circuito le hizo desistir y mirar ya a la siguiente cita de la temporada, la próxima semana en Hungría.

De la Q1 a la pole

Casi nada más arrancar los quince minutos de la lucha por la pole se produjo la primera caída de la sesión, la del francés Zarco, que como ya se había ido al suelo en el libre de la mañana, solo tenía una moto para completar la calificación. Además, provocó la primera de las varias banderas amarillas que se vieron en la Q2. Marc Márquez se situó al frente de la clasificación en su primer intento de ataque al crono, a pesar de que no había completado una vuelta especialmente rápida, lo que le obligaría a subir un poco más el nivel con el segundo juego de neumáticos.

Antes de que los pilotos volvieran a pista para el último ataque al crono, Pedro Acosta tuvo que ser remolcado para llegar a boxes, ya que su KTM se había quedado sin gasolina, pero pudo salir con cuatro minutos de margen para un intento de vuelta rápida. Por entonces, Bagnaia volaba en la pista y comandaba un trenecito de pilotos donde el que mejor partido sacó de la rueda del italiano fue su compatriota Bezzecchi, que se situaba en la primera posición provisional.

Faltaban los Márquez por completar su giro y Álex se quedaba a escasas 16 milésimas, superando, eso sí, el tiempo de Bagnaia. Y solo quedaba la amenaza de Marc Márquez, que había decidido salir a pista con poco más de dos minutos de margen para evitar tener tráfico y con solo un intento de vuelta rápida.

Todos los ojos apuntaban al líder de MotoGP cuando arrancaba su vuelta definitiva, pero en la chicane del primer sector, apenas en la curva 2, cometió un error que le llevó al suelo. Aunque pudo recuperar su moto y subirse sin apenas perder tiempo, el carenado de su Ducati estaba muy tocado. Y trató de tirar para tener al menos otra vuelta, pero no le dio tiempo a llegar y con el cronómetro a cero, quedaría condenado a partir desde la cuarta posición, por detrás de Bezzecchi, su hermano Álex y Bagnaia.

El de Cervera compartirá segunda fila de parrilla con Enea Bastianini y Fermín Aldeguer, mientras que Pedro Acosta, uno de los llamados a plantar cara a las Ducati en Red Bull Ring, estará en la tercera línea junto a Franco Morbidelli y Raúl Fernández, que también acabó por los suelos. Y en la cuarta fila lo harán Joan Mir, Brad Binder y el francés Johann Zarco.

