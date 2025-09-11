Puesta de largo del Rally Princesa en la calle Uría de Oviedo

Como viene siendo tradición en los últimos años, la calle de Uría de Oviedo fue este jueves el punto de partida de una nueva ... edición del Rally Blendio Princesa de Asturias, primera de las dos paradas que hará el Supercampeonato de España de Rallys en Asturias a lo largo de este mes.

Con la gran novedad de disputarse íntegramente sobre tierra, los cincuenta y seis equipos presentes en la prueba fueron transitando por el podio de salida para recibir el apoyo y los ánimos de los aficionados, quienes no se quisieron perder este momento tan especial a pesar de la fuerte lluvia que cayó durante la ceremonia. Esta tuvo su apertura con la interpretación del himno de Asturias a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

En los prolegómenos se llevaron a cabo diferentes homenajes. Desde el Automóvil Club Principado de Asturias se quiso recordar la figura del oficial Tino Cabranes, fallecido el pasado mes de junio. Por su parte, Daniel Alonso, patrón de la estructura Past-Racing, también quiso recordar q quien fuera su copiloto, Salvador Belzunces, una institución de los rallys en España que falleció el pasado mes de abril. Además, el avilesino hizo entrega de un retrato a Tom Krawszik, máximo responsable en el equipo británico de M-Sport del desarrollo de los Ford Fiesta Rally2.

Entre los favoritos al triunfo, José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2) parten como máximos aspirantes a lograr su séptimo trofeo de la Casa Real, el quinto de manera conjunta, en un año que ya suman tres victorias en cuatro pruebas. «El objetivo es pelear por la victoria desde el primer metro de tramo, ya desde el tramo de calificación. Vamos a ver qué pasa», afirmó 'Cohete' momentos antes de tomar la salida.

Como máximos rivales tendrán a sus compañeros dentro del Recalvi Team y actuales líderes del Supercampeonato, el orensano Javier Pardo y el avilesino David de la Puente, ganadores con el Skoda Fabia RS Rally2 en Ourense. «Espero resarcirme del mal resultado y el mal recuerdo del Princesa de 2023 y hacer un buen papel este año», indicó el piloto gallego, quien sufrió en aquella edición el accidente más duro de su carrera.

Este viernes los motores volverán a rugir, con la disputa, a partir de las 9.15 horas, del tramo de calificación y el shakedown en la especial de Posada, donde se determinará el orden de salida para la primera jornada de competición. Esta se desarrollará por la tarde, íntegramente en el concejo de Valdés, con dos tramos cronometrados a doble pasada.