El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida protocolaria del Skoda Fabia RS Rally2 de José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin, junto a las autoridades. Mario Rojas

Puesta de largo del Rally Princesa en la calle Uría de Oviedo

La prueba ovetense se inicia este viernes con la disputa del tramo de calificación y las primeras cuatro especiales cronometradas

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Oviedo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:20

Como viene siendo tradición en los últimos años, la calle de Uría de Oviedo fue este jueves el punto de partida de una nueva ... edición del Rally Blendio Princesa de Asturias, primera de las dos paradas que hará el Supercampeonato de España de Rallys en Asturias a lo largo de este mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  8. 8

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
  9. 9 La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas
  10. 10

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Puesta de largo del Rally Princesa en la calle Uría de Oviedo

Puesta de largo del Rally Princesa en la calle Uría de Oviedo