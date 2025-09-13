El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La pareja estonia, con su Ford Fiesta Rally2, durante uno de los tramos de la jornada de este sábado. RFEDA

Jürgenson y Lesk se coronan en el Rally Princesa de Asturias

La pareja estonia de Past-Racing se hizo con la victoria en el Rally Princesa de Asturias, en el que 'Cohete' finalizó tercero

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:14

Han tenido que pasar once años para que una pareja extranjera vuelva a inscribir su nombre en el palmarés del Rally Princesa de Asturias. ... Los últimos en hacerlo, cuando todavía tenía la denominación de Rally Príncipe de Asturias, fueron los ucranianos Oleksandr Saliuk y Yevgen Chervonenko, con un Ford Fiesta R5, en la edición de 2014.

