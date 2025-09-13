Jürgenson y Lesk se coronan en el Rally Princesa de Asturias

Han tenido que pasar once años para que una pareja extranjera vuelva a inscribir su nombre en el palmarés del Rally Princesa de Asturias. ... Los últimos en hacerlo, cuando todavía tenía la denominación de Rally Príncipe de Asturias, fueron los ucranianos Oleksandr Saliuk y Yevgen Chervonenko, con un Ford Fiesta R5, en la edición de 2014.

Con el mismo modelo de la marca del óvalo, pero en su siguiente evolución, los estonios Romet Jürgenson y Alesk Lesk (Ford Fiesta Rally2) se adjudicaron el triunfo en una edición que quedará para el recuerdo al ser la primera en más de sesenta años que se disputa íntegramente sobre tierra.

El vigente campeón del mundo júnior, invitado al rally por el equipo mierense Past-Racing, dirigido por Daniel Alonso, ganador del rally en 1993, dominó la prueba prácticamente de principio a fin, imponiéndose en cinco de las diez especiales y no abandonando el liderato desde el tercer tramo.

A pesar de la renta final con la que se impusieron en la prueba, por encima del minuto, no fue un camino de rosas para los estonios, ya que José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2) les quisieron poner las cosas difíciles.

Los del Recalvi Team ganaban las dos primeras especiales de este sábado, reduciendo su desventaja hasta los doce segundos. Pero una penalización de un minuto, por recortar parte del trazado en la primera pasada por el Acuartelamiento Cabo Noval, y un fallo en un sensor en el último tramo relegaban a los hexacampeones del Princesa a la tercera posición, a dos minutos de los estonios.

Esos percances situaban a sus compañeros de equipo, y actuales líderes del Supercampeonato, Javier Pardo y David de la Puente (Skoda Fabia RS Rally2), en la segunda plaza, a pesar de que el piloto orensano no se encontró cómodo en ningún momento.

Cuartos finalizaron Unai de la Dehesa y Dani Sosa (Citroën C3 Rally2), siendo quintos el catalán José Luis García junto al llanisco Dani Cué (Skoda Fabia RS Rally2), y destacando la sexta posición final de Daniel Alonso, junto al gallego Sergio Fernández (Ford Fiesta Rally2).