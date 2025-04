El Rallye de Avilés, en peligro por un conflicto entre federaciones

El Rallye de Avilés de vehículos históricos podría no celebrarse en su 49 edición, prevista en principio para los días 11 y 12 de ... julio. La causa es la decisión de la junta directiva de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) de romper relaciones institucionales con la Federación Española. El conflicto se traslada ahora a las pruebas puntuables para el Campeonato de España, que han recibido una carta del presidente de la territorial asturiana, Carlos Ángel Márquez, en la que anuncia que no dispondrán «de ningún tipo de servicio, ni material ni humano» de los que ofrece su federación.

Este enfrentamiento se remonta a las últimas elecciones a la Federación Española, a las que concurrió el propio Márquez, que mostró en la campaña su discrepancia con el candidato a la reelección que acabaría ganando con claridad, Manuel Aviñó. Lejos de cerrarse el conflicto, se enconó con un cruce de expedientes de sanción hacia el presidente regional y recursos por su parte que han llegado incluso hasta el TAD.

La respuesta ahora desde Asturias es la ruptura de relaciones y afecta de forma directa a la organización a los rallyes de Avilés, Princesa de Asturias, Llanes y la Subida a El Fito. Cabe recordar que ya el año pasado se obligó a pilotos y organizadores a duplicar la obtención de licencias, una regional y otra nacional.

En el caso avilesino, si no hay marcha atrás, no podría alquilar en condiciones ventajosas servicios que prestaba la territorial asturiana como el cronometraje y las comunicaciones. Eso obligaría a contratar a empresas externas, lo que tendría un coste sensiblemente mayor, con una estimación de alrededor de 6.000 euros de gasto que haría inviable para la Escudería Avilesina la organización del rallye si no se da marcha atrás o hay algún tipo de apoyo institucional que evite la suspensión de una de las pruebas más emblemáticas de Avilés. Hay que tener en cuenta también que los costes han aumentado casi un 25% en los últimos años sin que haya un incremento de las ayudas recibidas.