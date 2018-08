6 horas de Silverstone Toyota cumple el guión y dominan la pole Fernando Alonso, en las 6 horas de Silverstone. / EFE El 8 de Alonso, Buemi y Nakajima saldrá segundo en las 6 horas de Silverstone, detrás de sus compañeros Conway, Kobayashi y López DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Sábado, 18 agosto 2018, 17:02

Nada fuera de lo previsto. Toyota dominó con autoridad la clasificación de las 6 horas de Silverstone, esta vez con el prototipo 7 por delante del 8, y son los grandes favoritos para mantener el absoluto control que llevan del campeonato en esta temporada. El vistoso formato para la pole en el Mundial de Resistencia dejó emoción, más en el primer asalto que en el segundo, con Fernando Alonso como protagonista.

Mike Conway y el asturiano representaron el primer duelo de la sesión. El británico, que ya sabe lo que es ganar en Silverstone, se llevó la mejor vuelta por apenas 20 milésimas frente al español. Sus compañeros 'Pechito' López y Kazuki Nakajima les dieron relevo, y ahí el argentino decidió la sesión, con un crono de 1:37.021 que fue algo más de tres décimas que el logrado por el japonés.

La segunda posición de partida del coche pilotado por Buemi, Nakajima y Alonso es una gran oportunidad para la victoria, pero no podrán despistarse. Desde la pole, será el otro coche del Toyota Gazoo Racing quien parta con relativa ventaja, toda vez que además un hipotético segundo puesto en la carrera del domingo no cambiaría la clasificación general. Políticamente, al equipo japonés afincado en Colonia (Alemania) también le interesa demostrar que no van a beneficiar únicamente al prototipo pilotado por Alonso, un corredor que ha aumentado el interés en el WEC de manera exponencial con respecto al año pasado. Tras ser los grandes dominadores tanto en Spa como en Le Mans, en la cita de Silverstone tendrán que demostrar que no sólo están en condiciones de ganar desde la pole.

Para Alonso, fue un «buen día». «En los terceros libres probamos diferentes opciones y nos preparamos muy bien para la carrera, que es el principal objetivo para nosotros», explicaba el asturiano en declaraciones facilitadas por el equipo Toyota. El español sigue descubriendo cosas nuevas en el sistema de conducción de un prototipo LMP1. «La clasificación es siempre complicada porque se usa el sistema híbrido de manera diferente durante una vuelta y nos centramos más en rendimiento de carrera», explica Alonso, que señala que su gran objetivo será «traer una nueva victoria» este domingo tras el doblete en la clasificación.

Maldonado 'la lía' en LMP2

Por detrás de los Toyota, con los Rebellion más débiles que en otras ocasiones, fue otro de los grandes ídolos locales, Jenson Button, quien decantó el tercer crono de la sesión clasificatoria. El corredor del SMP Racing decantó la diferencia a su favor en la pelea con los demás LMP1 no híbridos. Fue una jornada que no estuvo exenta de problemas. Los límites de la pista fueron un auténtico problema para muchos corredores, especialmente los más dados a estirarlos hasta superar lo reglamentario. Fue lo que le ocurrió al venezolano Pastor Maldonado, al que le retiraron todos los tiempos después de realizar sus tiempos pisando con las cuatro ruedas la parte externa del asfalto de Silverstone.

Los dos Rebellion, que parecen los únicos en poder acercarse a los Toyota en términos de rendimiento puro, se vieron seriamente afectados por la bandera roja provocada por el accidente de Frits Van Eerd con el Dallara del Racing Team Nederland justo después de marcar el quinto tiempo en la categoría LMP2. La pole de la clase de plata fue para el DC Racing de Jackie Chan, pilotado por Jazeman Jaafar y Nabil Jeffri. En los GT, la pole de la clase 'Pro' fue para el Ford de Pla y Mücke, mientras que en 'Am' logró la primera del año en su cuenta personal el Porsche 56 del Team Project 1.