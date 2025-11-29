El Mundial se abre al mundo

Más equipos. Más partidos. Más horas de televisión. Más ingresos. Más poder. En enero se cumplirán nueve años de la aprobación de la propuesta del ... presidente de la FIFA Gianni Infantino de ampliar de 32 a 48 las selecciones que participarán en el Mundial. La medida se estrenará en el torneo que acogerán el próximo verano Estados Unidos, Canadá y México, en otra decisión novedosa como es la elección de tres sedes en un mismo torneo que se repetirá en 2030 con España, Portugal y Marruecos. El que se celebrará en Norteamérica acogerá 104 encuentros -por los 64 anteriores- que se concentrarán entre el 11 de junio, fecha en la que México subirá el telón en el mítico Estadio Azteca, y el 19 de julio, cuando el MetLife, en las afueras de Nueva York, corone al nuevo dominador del fútbol.

La FIFA ha estimado unos ingresos récord de cerca de diez mil millones de euros para el ciclo 2023-26, tres más que para el anterior, el que incluyó el Mundial de Qatar. Más de tres millones y medio de las ganancias vendrán de los ingresos televisivos, que crecen exponencialmente debido al incremento de partidos. Los patrocinadores también aumentan, con lo que el negocio es perfecto. En lo deportivo, pese a que el nuevo formato es criticado por la supuesta falta de nivel de muchas selecciones, ha abierto la puerta a muchas de inferior rango. El crecimiento de la competición trae consigo el debut de cuatro exóticos países y la participación de humildes bloques que buscarán plantar cara a los poderosos.

Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao son hasta el momento las cuatro naciones que en junio se estrenarán en una copa del mundo. Pueden ser más, ya que en marzo se repartirán las últimas seis plazas para el torneo. Sin contar los orígenes del campeonato -de 1930 a 1934 se pasó de 13 a 16 equipos- es la tercera vez que se amplía el número de participantes. En España 1982 se aumentó a 24 y en Francia 1998 a 36.

Sin embargo, ninguna de estas citas tiene el récord (obviando, claro, las primeras ediciones) de debutantes. Ese honor corresponde a Alemania 2006. Se estrenaron Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Trinidad y Tobago, República Checa, Serbia y Montenegro y Ucrania. Para que haya más de ocho nuevas selecciones es necesario que Surinam, Nueva Caledonia -cualquiera de las dos batiría el récord de participante con menor ranking FIFA, 123 y 149, respectivamente, superando a Nueva Zelanda, 105 en Qatar-, Albania, Kosovo y Macedonia del Norte logren el billete en la repesca.

Terremoto, refugiados

En el grupo de sorpresas también se puede incluir a Haití, que no se estrena en un Mundial ya que jugó el de Alemania en 1974. Su lamentable situación, hundida económicamente tras el terremoto de 2010 y sumergida en un desgobierno en el que las guerrillas tienen el control de las calles, convierte en una gesta su clasificación a la cita.

14 escuelas de élite se han creado en Uzbekistán desde 2019, un proyecto que ha llevado al éxito

El hecho de que Estados Unidos, Canadá y México tuvieran el billete asegurado para el Mundial por ser anfitriones ha abierto el abanico de posibilidades al resto de selecciones norteamericanas, en su mayoría de un nivel bastante inferior al de estas tres. Mientras que Surinam y Jamaica están en la repesca, tres han sido las que se han clasificado ya: Panamá -solo jugó en Rusia 2018-, Haití y Curaçao. 'La Familia Azul', como se conoce a esta antigua colonia neerlandesa, bate el récord de ser el país de menor población en la cita planetaria, con cerca de doscientos mil habitantes. Su superficie es de 444 kilómetros cuadrados, la mitad que Ibiza. Sin apenas futbolistas que hayan nacido en la isla, la mayoría lo hizo en Países Bajos, que controló la isla hasta hace quince años, aunque hoy comparten jefe de Estado.

En el mismo Océano Atlántico pero perteneciente a África encontramos a Cabo Verde, otra de las caras nuevas del Mundial. El archipiélago obtuvo su independencia de Portugal en 1975 y, como Curaçao, cuenta con pocos futbolistas nacidos en sus fronteras y varios en territorio luso. Uno de ellos es Bebé, ex del Rayo que pese a su edad (35 años) busca ser elegido para la cita. Los 'Tiburones Azules' superaron en su grupo a una potencia como Camerún, cinco veces campeona de África, continente que pasó de tener cinco plazas fijas a nueve.

Nueva Caledonia y Surinam buscan subirse al carro de los exóticos La carrera para el Mundial todavía no ha acabado. 16 selecciones europeas se disputarán cuatro billetes en marzo, fecha en la que también se celebrará una novedosa repesca internacional con sede en México-. De ambas series pueden salir nuevas naciones debutantes a la cita planetaria. La jugarán seis países, entre ellos dos que no saben lo que es disputar el torneo: Surinam y Nueva Caledonia, aunque las opciones de este territorio francés del Pacífico, sin apenas profesionales en el equipo, son remotas. Irak, Jamaica y República Democrática del Congo buscan clasificarse por segunda vez en su historia, aunque los africanos lo hicieron como Zaire en 1974, y Bolivia completa el sexteto de aspirantes. En el Viejo Continente son Albania, Kosovo y Macedonia del Norte quienes sueñan con su primer Mundial.

Por último, Asia también duplicó su cuota: de cuatro a ocho, situación aprovechada por Jordania y Uzkebistán. Con una superficie ligeramente inferior a la de España, los 'Lobos Blancos' llegan a su primer Mundial 34 años después de su independencia de la Unión Soviética. Desde entonces el fútbol ha sido un asunto de Estado en Uzbekistán y su desarrollo ha estado ligado al económico. De hecho, el presidente de la Federación es el jefe del Servicio de Seguridad. A través de un decreto de 2019 se propuso que el 5% de la población -37 millones- practicara el deporte y la creación de catorce escuelas de élite. Se reestructuró la liga, lo que fomentó mayor competitividad. ¿El resultado? Una selección que brilló en campeonatos de categorías inferiores y jugadores instalados en equipos de élite como Shomurodov (Istanbul, antes Roma) y Khusanov, en el City de Guardiola.

Inmerso en la complejidad geopolítica de Oriente Medio, Jordania se ha sobrepuesto a las tensiones que la rodean. Como país árabe apoya a Palestina, pero recibe ayuda financiera y militar de Estados Unidos, tiene un acuerdo de paz con Israel y está enfrentada con Irán. Con un millón de refugiados, la clasificación mundialista de los 'Al-Nashema' (los Valientes) es un oasis en su precaria estabilidad.