El piloto Jorge Martín con la bicicleta que le han sustraído durante el Gran Premio de Cheste. LP

Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste

La seguridad privada del circuito está revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar al autor de la sustracción de la Pinarello

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:22

El campeón de Moto GP Jorge Martín, que se alzó con el título el pasado año 2024, ha sido víctima de un robo durante el Gran Premio de Motociclismo de Cheste celebrado este pasado fin de semana. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, un amigo de lo ajeno se habría apoderado de la bicicleta del piloto madrileño, de la marca Pinarello, valorada en unos 20.000 euros.

La seguridad privada del circuito está revisando las cámaras de videovigilancia para poder localizar el momento exacto en el que el ladrón se apoderó de la bicicleta e identificar al autor de este robo. Todavía se desconoce cómo el delincuente pudo llegar hasta la zona restringida donde están las pertenencias de las distintos escuderías, en concreto en la de Aprilia, a la que pertenece el campeón español desde este año 2025, y si forzó algún tipo de elemento de seguridad, para establecer si se trató de un robo con fuerza o un hurto.

El piloto de Moto GP ya ha presentado la pertinente denuncia, aunque se desconoce quién se va a hacer cargo de las investigaciones. Llama la atención que la persona, o personas -podría tener algún cómplice-, que se llevaron la valiosa bicicleta del deportista de élite pudieran sacar la misma de las instalaciones sin que nadie se percatara, dada la elevada seguridad privada y efectivos policiales que había durante el operativo con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Cheste.

Los hechos se habrían producido este mismo fin de semana, cuando Jorge Martín estaba compitiendo en el Gran Premio de Motoclismo en la categoría MotoGP. El piloto madrileño quedó en el puesto número 21. A su mala posición en la carrera tuvo que sufrir un varapalo inesperado, la sustracción de su preciada bicicleta, que se había traído al campeonato y con la que se le ve a menudo en redes sociales paseando por Madrid o en vías interurbanas.

Al parecer, el robo se habría producido este mismo domingo, durante las carreras, aunque el piloto y su equipo no se percataron del mismo hasta el día siguiente. La citada bicicleta, una Pinarello edición especial, está valorada en unos 20.000 euros y está muy personalizada, por lo que será muy complicado que el ladrón o ladrones puedan colocarla en el mercado sin levantar sospechas o modificarla.

