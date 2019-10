Tenis Carreño exhibe su buen momento ante Kukushkin El gijonés Pablo Carreño. / AFP El tenista gijonés sigue con buenas sensaciones, derrota al tenista kazajo y se medirá en cuartos de final al austríaco Dominic Thiem E. ALONSO GIJÓN. Viernes, 25 octubre 2019, 04:29

Mikhail Kukushkin tiene fama en el circuito de rival rocoso. De no poner las cosas fáciles a sus contrincantes. Pero no tanto para los currantes de la pista y, aún menos, en días de intensa labor de trabajo como el que ayer vivió Pablo Carreño (número 34 de la ATP). El jugador formado en el seno del Grupo Covadonga sigue grabando páginas de oro en este fin de temporada. No obstante, no lo tuvo fácil ante el kazajo (57 del ránking), al que, finalmente, se impuso por 6-7, 6-4 y 6-1 para meterse en los cuartos de final del torneo de Viena.

El tenista asturiano, alejado de sus problemas físicos que le han marcado especialmente en la primera parte de la temporada, mantiene su línea ascendente y, tras un primer set saldado en su contra, dio la de cal en los dos siguientes y dejó fuera del torneo a su rival en dos horas y dieciséis minutos. Con su billete a cuartos de final en su bolsillo, ya tiene nuevo rival. Será el ganador del duelo entre Verdasco y Dominik Thiem, primer favorito del cuadro. El austriaco se llevó el triunfo por 3-6, 6-3 y 6-2.

Pablo Carreño salió ayer vencedor del un duelo en el que su rival que se impuso por delante en el primer set. Pero, ni el hecho de perder en la muerte súbita esa manga inicial desanimó al tenista asturiano, que, tras un camino no exento de piedra dificultades, ha recuperado su calidad y buen tenis para doblegar, no sin dificutades en algunos momentos del partido, a Mikhail Kukushkin.

El gijonés empezó con buenas sensaciones el primer set, pero no se lo llevó. Pero, lejos de hundirse, se sobrepuso a sus dificultades iniciales y se aprovechó de las dudas del kazajo para llevarse con bastante facilidad los dos siguientes sets en los octavos del torneo de Viena, que se disputa sobre superficie dura y reparte 2.296.490 euros en premios.

El kazajo logró quebrar el saque en una ocasión, pero Carreño lo hizo cinco veces. Además, el asturiano tuvo un 80% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 67% de los puntos al saque, mientras que su oponente tuvo un 62% de primer servicio y una doble falta, consiguiendo ganar el 63% de los puntos al saque.