Adiós, Copa Davis

Madrid, «cerca de tener la Copa Davis»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó, en la comisión de Cultura y Deporte, que la capital no solo no va a perder el Open de Tenis -está garantizado hasta 2021- sino que sumará otro torneo, el que sustituirá a la Copa Davis. «Se habla del Open de Tenis, estamos cerca de tener la Copa Davis. No solamente no vamos a perder un tenis sino que vamos a ganar otro tenis más. Intentamos no perder nada, aceptar lo que ustedes hicieron bien, les damos la enhorabuena. Hicieron cosas buenas, nosotros intentamos hacer otras», ha dicho la alcaldesa, que asegura que durante el mandato ha habido un incremento de más del 40 % en el uso de las instalaciones deportivas municipales. «Ya nunca más se va a jugar sobre tierra batida y esto no nos beneficia mucho de cara a que España pueda volver a ganar la Copa Davis, por mucho que se juegue en Madrid, pero jugando en pista rápida y cubierta... No creo que sea lo mejor, aunque nunca se sabe», dijo Albert Ramos.