Pablo Carreño

0 1

Elmer Moeller

0 0
Copa Davis

Directo | Carreño - Moeller

Juego en blanco para Pablo Carreño en este inicio de partido.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono40 - 0

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Ha dado comienzo el partido, con Pablo Carreño al servicio.

Icono15 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

El danés no tiene la experiencia de Carreño pero no hay que olvidar que ayer hizo muy buen papel para ganar a Munar.

Por su parte, el joven Elmer Moller llegó el pasado mes de marzo a la final del Challenger de Girona, que perdió ante Cilic, y ganó el de Oeiras ante Cerundolo en abril y el de Iasi en julio ante Droguet.

Este será el primer enfrentamiento entre Carreño y Moller. El español, que ganó su último título ATP en 2022, el Masters 1000 de Canadá, ha ganado este año un par de torneos Challenger pero su actuación no ha sido destacada en los Masters 1000 y Grand Slam que ha jugado en 2025.

Ahora serán Pablo Carreño y Elmer Moller los que se disputen el quinto punto definitivo de esta eliminatoria. El país que gane estará el próximo mes de noviembre en la Final a 8 de Bolonia.

Pero España no ha dejado de creer y ha logrado igualar la eliminatoria. Primero fueron Pedro Martínez y Jaume Munar los que sumaron el punto de dobles ante August Holmgren y Johannes Ingildsen y hace unos minutos Pedro Martínez ha superado en el tie break de tercer set a Holger Rune.

El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Buenas tardes y bienvenidos a este quinto y definitivo partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

Actualización disponible

