Directo | Carreño - Moeller
Juego en blanco para Pablo Carreño en este inicio de partido.
1 - 0[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
40 - 0
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
30 - 0
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
Ha dado comienzo el partido, con Pablo Carreño al servicio.
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
El danés no tiene la experiencia de Carreño pero no hay que olvidar que ayer hizo muy buen papel para ganar a Munar.
Por su parte, el joven Elmer Moller llegó el pasado mes de marzo a la final del Challenger de Girona, que perdió ante Cilic, y ganó el de Oeiras ante Cerundolo en abril y el de Iasi en julio ante Droguet.
Este será el primer enfrentamiento entre Carreño y Moller. El español, que ganó su último título ATP en 2022, el Masters 1000 de Canadá, ha ganado este año un par de torneos Challenger pero su actuación no ha sido destacada en los Masters 1000 y Grand Slam que ha jugado en 2025.
Ahora serán Pablo Carreño y Elmer Moller los que se disputen el quinto punto definitivo de esta eliminatoria. El país que gane estará el próximo mes de noviembre en la Final a 8 de Bolonia.
Pero España no ha dejado de creer y ha logrado igualar la eliminatoria. Primero fueron Pedro Martínez y Jaume Munar los que sumaron el punto de dobles ante August Holmgren y Johannes Ingildsen y hace unos minutos Pedro Martínez ha superado en el tie break de tercer set a Holger Rune.
El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este quinto y definitivo partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
-
3
- 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
- 5 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
- 6 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
-
7
- 8 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
-
9
-
10
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.