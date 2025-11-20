El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jaume Munar celebra su éxito ante el checo Jiri Lehecka. AFP

Munar mantiene con vida a España

El balear sorprende a Lehecka y entrega al dobles Granollers-Martínez las llaves de las semifinales

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Jaume Munar se vistió este jueves de héroe para España. El balear, que nunca había ganado un partido individual en la Copa Davis, derrotó al favorito Jiri Lehecka (6-3 y 6-4) y mantiene con vida a España, que dependerá del dobles para estar en semifinales.

Munar fue vital para que España estuviera en esta fase final, al ganar el dobles junto a Pedro Martínez contra Suiza y Dinamarca, pero en su carrera aún faltaba estrenarse en el individuales. Y vaya manera de conseguirlo. Con España a una derrota de quedar eliminada, el mallorquín emergió para aplacar a Lehecka, número 17 del ránking, y dejar a España con posibilidades de meterse en semifinales.

Pese al favoritismo del checo, Munar se lo merendó desde la línea de fondo, con el punto perfecto entre riesgo y contención. Lehecka no ejerció de cañonero y se quedó muy lejos de los veinte saques directos que había colocado su compañero Jakub Mensik minutos antes.

Estos nervios al servicio, unidos a la incapacidad de hacer daño al resto, hicieron que Munar se creciera hasta el punto de conseguir una victoria cómoda. Se apuntó el primer set gracias a un 'break' logrado por una doble falta del checo y se llevó el segundo con una templanza espectacular. Rompió en el primer juego, solventó las dos únicas pelotas de rotura a las que tuvo que hacer frente en todo el partido y cerró sin que le temblara la mano. Conectó dos saques directos en el último juego para mandar un mensaje a los de Tomas Berdych: España no se rinde.

